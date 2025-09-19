Курс доллара растет третий день подряд: сколько будет стоить валюта 22 сентября

Нацбанк повысил курс доллара третий день подряд.

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара к гривне на понедельник, 22 сентября. Американская валюта дорожает третий день подряд. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 22 сентября установлен на уровне 41,2502 грн за 1 доллар, что на 0,0014 грн больше по сравнению с предыдущим днем. Таким образом, гривня осталась стабильной относительно американской валюты.

Относительно евро, украинская валюта усилила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на 22 сентября снизился и составит 48,4215 грн за 1 евро, что на 0,3635 грн меньше, чем накануне.

По состоянию на 16:00 на межбанке котировки гривни к доллару колебались в пределах 41,29-41,32 грн/долл., тогда как евро торговалось на уровне 48,47-48,49 грн/евро.

На наличном рынке наблюдалась противоположная тенденция. Доллар подешевел до 41,40 грн, а евро - до 48,95 грн.

Может ли подорожать доллар в Украине

Финансовый эксперт Андрей Шевчишин предполагает, что курс доллара в Украине со временем может подняться до 44 грн/доллар. По его словам, сейчас Национальный банк способен удерживать американскую валюту у отметки 41 грн/доллар, однако в случае усиления экономических рисков гривня может постепенно терять свои позиции.

"Насколько быстро и насколько сильно она ослабнет - будет зависеть от действий самого регулятора", - отметил Шевчишин.

Напомним, евро достиг самого высокого уровня против доллара за последние четыре года - 1,1867 доллара, что эксперты объясняют ростом спроса на хеджирование инвестиций.

Как сообщал Главред, на 19 сентября Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара до 41,25 грн (+6 коп.), евро - до 48,78 грн (+1 коп.). На межбанке доллар вырос до 41,23-41,26 грн

Директор департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тарас Лесовой добавил, что в ближайшее время колебания доллара в Украине будут зависеть прежде всего от экономических факторов. По его прогнозу, курс американской валюты будет колебаться в пределах 41,2-41,5 грн/доллар, а разница между межбанком и наличным рынком останется минимальной.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

