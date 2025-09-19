Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Курс доллара растет третий день подряд: сколько будет стоить валюта 22 сентября

Руслана Заклинская
19 сентября 2025, 16:41
164
Нацбанк повысил курс доллара третий день подряд.
Курс доллара растет третий день подряд: сколько будет стоить валюта 22 сентября
Курс валют на 22 сентября / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 22 сентября
  • На сколько подешевел курс евро
  • Какова ситуация на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара к гривне на понедельник, 22 сентября. Американская валюта дорожает третий день подряд. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 22 сентября установлен на уровне 41,2502 грн за 1 доллар, что на 0,0014 грн больше по сравнению с предыдущим днем. Таким образом, гривня осталась стабильной относительно американской валюты.

видео дня

Относительно евро, украинская валюта усилила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на 22 сентября снизился и составит 48,4215 грн за 1 евро, что на 0,3635 грн меньше, чем накануне.

По состоянию на 16:00 на межбанке котировки гривни к доллару колебались в пределах 41,29-41,32 грн/долл., тогда как евро торговалось на уровне 48,47-48,49 грн/евро.

На наличном рынке наблюдалась противоположная тенденция. Доллар подешевел до 41,40 грн, а евро - до 48,95 грн.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Может ли подорожать доллар в Украине

Финансовый эксперт Андрей Шевчишин предполагает, что курс доллара в Украине со временем может подняться до 44 грн/доллар. По его словам, сейчас Национальный банк способен удерживать американскую валюту у отметки 41 грн/доллар, однако в случае усиления экономических рисков гривня может постепенно терять свои позиции.

"Насколько быстро и насколько сильно она ослабнет - будет зависеть от действий самого регулятора", - отметил Шевчишин.

Курс валют - новости Украины

Напомним, евро достиг самого высокого уровня против доллара за последние четыре года - 1,1867 доллара, что эксперты объясняют ростом спроса на хеджирование инвестиций.

Как сообщал Главред, на 19 сентября Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара до 41,25 грн (+6 коп.), евро - до 48,78 грн (+1 коп.). На межбанке доллар вырос до 41,23-41,26 грн

Директор департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тарас Лесовой добавил, что в ближайшее время колебания доллара в Украине будут зависеть прежде всего от экономических факторов. По его прогнозу, курс американской валюты будет колебаться в пределах 41,2-41,5 грн/доллар, а разница между межбанком и наличным рынком останется минимальной.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

курс валют курс гривны обмен валют курс доллара курс евро курс НБУ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Выезд за границу могут разрешить мужчинам, которым больше 22 лет: названо условие

Выезд за границу могут разрешить мужчинам, которым больше 22 лет: названо условие

16:40Украина
Для Украины придумали альтернативу вступлению в НАТО: СМИ обнародовали детали

Для Украины придумали альтернативу вступлению в НАТО: СМИ обнародовали детали

16:26Политика
Когда в Украину придет бабье лето: синоптик назвала даты резкой жары

Когда в Украину придет бабье лето: синоптик назвала даты резкой жары

16:14Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Правда ли, что на Воздвижение прячутся змеи - священник расставил точки над "і"

Правда ли, что на Воздвижение прячутся змеи - священник расставил точки над "і"

Под ударом были шесть областей: что известно о последствиях ночной атаки дронов РФ

Под ударом были шесть областей: что известно о последствиях ночной атаки дронов РФ

Приносят мудрость из прошлых жизней: в какие даты родились люди со старой душой

Приносят мудрость из прошлых жизней: в какие даты родились люди со старой душой

Зеленский и Навроцкий впервые встретятся: где и когда пройдут переговоры

Зеленский и Навроцкий впервые встретятся: где и когда пройдут переговоры

Поцелуй фортуны: трем знакам зодиака невероятно повезет 19 сентября

Поцелуй фортуны: трем знакам зодиака невероятно повезет 19 сентября

Последние новости

17:27

РФ может начать новую войну: раскрыт вероятный сценарий и главное условие

17:21

Ради жизни дочери: беременная жительница Покровска выехала из города на велосипеде

17:02

Макияж в стиле 90-х захватил тренды: как сделать модный осенний мейкапВидео

16:49

Даты, которые влияют на судьбу: сколько будет браков по дате рожденияВидео

16:41

Курс доллара растет третий день подряд: сколько будет стоить валюта 22 сентября

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
16:40

Выезд за границу могут разрешить мужчинам, которым больше 22 лет: названо условие

16:34

Помогают достичь успеха: какое ваше "число ангела" по месяцу рождения

16:26

Для Украины придумали альтернативу вступлению в НАТО: СМИ обнародовали детали

16:14

Когда в Украину придет бабье лето: синоптик назвала даты резкой жары

Реклама
16:07

Как сделать отношения крепче: два ключа к вечному браку от психолога

15:36

"Речь идет уже не о годах": Новак назвал сроки окончания войны в УкраинеВидео

15:33

Можно купить за копейки: в Украине обвалилась цена на базовый продукт

15:31

Плесень в ванной исчезнет после одного простого средства: даже тереть не придется

15:31

"Ко мне разное отношение": Иван Дорн объяснил решение петь на русском языке

15:30

Почему коты сталкивают вещи со стола: ученые наконец-то объяснили "хулиганство"

15:06

В ОП назвали два фактора, которые надо убрать для прекращения войны в Украине

14:55

ВСУ отбросили россиян на востоке: в DeepState раскрыли направление

14:52

Освободили 7 сел и готовят 3 "котла" для РФ: ВСУ пошли в крутое контрнаступление

14:49

Протирать больше не придется: загадочная кнопка может облегчить рутину водителейВидео

14:48

Участник группы "Аква Вита" сообщил о смерти дочери - что случилось

Реклама
14:32

Мадяр отчитался об успехах СБС за 100 дней в должности командующего: количество уничтоженных врагов выросло в 4 раза

14:32

Против криптовалют и банков: согласован 19-ый пакет антироссийских санкций

14:17

США могут добить экономику РФ: раскрыт сценарий "медленного удушения"Видео

14:03

"Путин ведет РФ к пропасти": известно, кто может организовать дворцовый переворотВидео

14:01

Невероятно вкусная рыба в кляре: рецепт проще простого

13:51

Скоро будет не по карману: стратегический продукт резко подскочил в цене на 35%

13:44

До 1000 атак в день: оккупанты увеличат удары по Украине - Умеров

13:33

Sporty & Rich: грань между роскошью и уличной модой новости компании

13:29

Какое животное спрятано на рисунке: только единицы угадают за 5 секунд

13:27

Моника Беллуччи и Тим Бертон внезапно расстались — детали

13:13

Шикарный вафельный торт по-новому: готовится фантастически быстроВидео

12:58

В Украине пересмотрят прожиточный минимум: что пообещали в правительстве

12:56

"Зашли в ловушку": ВСУ готовят "котел" для оккупантов на Покровском направлении

12:54

"Неудобные" числа: какие даты рождения "притягивают" критику и зависть

12:42

Почему кусаются мухи: на самом деле лишь единицы из людей знают точную причинуВидео

12:39

Стратегическая цель врага: военные показали видео из центра КупянскаВидео

12:29

Путин выигрывает Третью мировую: чем опасен провал Запада - The Hill

12:25

Креатив кончился: Ани Лорак спалилась на плагиате известной украинской певицыВидео

12:24

Его боялись и уважали: каким был самый могущественный мольфар в УкраинеВидео

12:15

Истории несокрушимых украинцев, которые сильнее травм: телеканал 2+2 покажет документальный фильм "Страна-киборг"

Реклама
12:07

"Я как сирота": что случилось с мамой Екатерины Бужинской в Крыму

11:54

Украинцам начислят пенсию в 26 тыс. грн: что известно о новых правилах для выплат

11:53

Кремль заставят: СМИ выяснили, что РФ заплатит Украине сотни миллиардов репараций

11:46

Изменения в бюджет - вопрос времени: Марченко допустил увеличение расходов на оборону

11:36

Украину накроет похолодание: украинцам выдали важное предупреждение

11:18

"Политика удава": эксперт объяснил, как Пекин использует МосквуВидео

11:17

"Мини Алла и Макс": как поменялись дети Пугачевой и Галкина

11:01

Мечтал 9 лет: Вирастюк впервые показал всех пятерых сыновей

10:49

Ждет поражения: Китай хочет вернуть исторические территории, подконтрольные РФ

10:48

Почему 20 сентября нельзя громко смеяться и веселиться: какой церковный праздник

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять