Доллар с евро рванули вверх: установлен новый курс валют на 19 сентября

Руслана Заклинская
18 сентября 2025, 19:28
Нацбанк повышает курс доллара второй день подряд.
Доллар с евро рванули вверх: установлен новый курс валют на 19 сентября
Курс валют на 19 сентября / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 19 сентября
  • На сколько вырос курс евро
  • Какова ситуация на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара к гривне на пятницу, 19 сентября. Американская валюта дорожает на украинском рынке второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Доллар США на 19 сентября установлен на уровне 41,25 гривни за доллар. Таким образом, национальная валюта ослабла на 6 копеек.

Евро также несколько подорожало. Согласно данным Нацбанка, курс европейской валюты составляет 48,78 гривни за евро, то есть гривня потеряла 1 копейку.

На межбанковском рынке доллар поднялся на 4 копейки - до 41,23-41,26 грн за доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием предыдущего дня. На наличном рынке доллар также дорожает и торгуется на уровне 41,45 грн, тогда как евро упало до 49,05 грн.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Может ли подорожать доллар

Финансовый эксперт Андрей Шевчишин предполагает, что в Украине курс доллара со временем может подняться до 44 грн/долл. По его словам, сейчас Национальный банк имеет возможность удерживать американскую валюту у отметки 41 грн/долл., однако в случае усиления рисков гривня может постепенно терять свои позиции.

"Однако насколько быстро и насколько сильно она ослабнет - будет зависеть от действий самого регулятора", - отметил он.

Курс валют - новости Украины

Напомним, евро достиг самого высокого уровня против доллара за последние четыре года - 1,1867 доллара. Ослабление американской валюты связывают с ростом спроса на хеджирование инвестиций

Также НБУ на 18 сентября повысил курс валют. Доллар подорожал до 41,19 грн, а евро - до 48,77 грн.

Как сообщал Главред, курс валют в ближайшее время будет зависеть прежде всего от экономических факторов, заявил директор департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его прогнозу, колебания доллара будут происходить в пределах 41,2-41,5 грн/долл., а разница между межбанком и наличным рынком останется минимальной.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

