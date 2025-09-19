"Потом невозможно забрать средства!": клиенты ПриватБанка бьют тревогу

На портале Минфин недовольный украинец рассказал, что не может забрать свои средства.

https://glavred.info/economics/potom-nevozmozhno-zabrat-sredstva-klienty-privatbanka-byut-trevogu-10699643.html Ссылка скопирована

Клиенты ПриватБанка бьют тревогу / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Что происходит со счетами украинцев

Как реагируют в банке

Клиенты ПриватБанка, которые хранят деньги в валюте, столкнулись с серьезными трудностями.

На портале Минфин недовольный украинец рассказал, что не может забрать свои средства.

видео дня

"Никому не рекомендую открывать депозиты в валюте! Потом невозможно забрать средства! Просто ссут в глаза и уши и говорят, что это "Божья роса"! Купюры 96 года, старые. Заявку на снятие в приложении невозможно нормально оформить уже третью сутки! Если купюры не устраивают — отменяй сам заказ и создавай новый через 4−5 дней, раньше нельзя", - рассказал он.

По словам клиента, обращения в службу поддержки не дают никакого результата.

"И такой круг ада не заканчивается!", - подытожил он.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.

Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред