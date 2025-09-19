"Потом невозможно забрать средства!": клиенты ПриватБанка бьют тревогу

Вы узнаете:
Клиенты ПриватБанка, которые хранят деньги в валюте, столкнулись с серьезными трудностями.
На портале Минфин недовольный украинец рассказал, что не может забрать свои средства.
"Никому не рекомендую открывать депозиты в валюте! Потом невозможно забрать средства! Просто ссут в глаза и уши и говорят, что это "Божья роса"! Купюры 96 года, старые. Заявку на снятие в приложении невозможно нормально оформить уже третью сутки! Если купюры не устраивают — отменяй сам заказ и создавай новый через 4−5 дней, раньше нельзя", - рассказал он.
По словам клиента, обращения в службу поддержки не дают никакого результата.
"И такой круг ада не заканчивается!", - подытожил он.
Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.
Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.
