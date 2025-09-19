Пенсионерам в Украине повысят выплаты: кто и на сколько может рассчитывать

Важное:
Некоторых пенсионеров волнует вопрос о том, изменится ли максимальная пенсия в случае повышения прожиточного минимума.
Согласно Закону Украины № 3668-VI "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы" (в редакции от 20.03.2024), предельный размер пенсионных выплат (включая все доплаты, индексации и надбавки) не может превышать десятикратный размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, пишет издание На пенсии.
Это означает, что при увеличении данного показателя автоматически возрастает и верхняя граница пенсии.
К примеру, в рамках подготовки проекта Государственного бюджета Украины на 2026 год, Министерство финансов установило прогнозный прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц на уровне 2 595 гривен. Соответственно, максимальная пенсия составит:
- 2 595 × 10 = 25 950 гривен.
Таким образом, если вы получаете максимальную пенсию, она будет увеличиваться пропорционально росту прожиточного минимума.
