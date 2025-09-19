Пенсионерам в Украине повысят выплаты: кто и на сколько может рассчитывать

Для получателей максимальной пенсии она будет увеличиваться в определенной пропорции.

https://glavred.info/economics/pensioneram-v-ukraine-povysyat-vyplaty-kto-i-na-skolko-mozhet-rasschityvat-10699706.html Ссылка скопирована

Украинцам рассказали об изменении пенсий / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важное:

Вопрос изменения пенсий волнует многих людей в Украине

При определенных условиях автоматически возрастает верхняя граница пенсии

Некоторых пенсионеров волнует вопрос о том, изменится ли максимальная пенсия в случае повышения прожиточного минимума.

Согласно Закону Украины № 3668-VI "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы" (в редакции от 20.03.2024), предельный размер пенсионных выплат (включая все доплаты, индексации и надбавки) не может превышать десятикратный размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, пишет издание На пенсии.

видео дня

Это означает, что при увеличении данного показателя автоматически возрастает и верхняя граница пенсии.

К примеру, в рамках подготовки проекта Государственного бюджета Украины на 2026 год, Министерство финансов установило прогнозный прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц на уровне 2 595 гривен. Соответственно, максимальная пенсия составит:

2 595 × 10 = 25 950 гривен.

Таким образом, если вы получаете максимальную пенсию, она будет увеличиваться пропорционально росту прожиточного минимума.

/ Главред - инфографика

Кто рискует потерять пенсию: мнение эксперта

Юрист Тарас Никифорчук объяснил, что проверка пенсионных счетов проводится для выявления определённых обстоятельств. В случае обнаружения таких ситуаций, выплаты временно прекращаются: средства на счёт поступать не будут, отметил он. Для возобновления выплат пенсионеру необходимо подтвердить свою личность — это можно сделать лично в банке или посредством видеосвязи.

Ранее сообщалось, кому будут начислять доплату к зарплате. Доплаты педагогам будут начисляться автоматически, без необходимости подавать заявления или документы.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

Больше новостей:

Об источнике: На пенсии Информационный портал, на базе популярного печатного издания - газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред