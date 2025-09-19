Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Можно купить за копейки: в Украине обвалилась цена на базовый продукт

Мария Николишин
19 сентября 2025, 15:33
205
Известно, что только за неделю цена упала на 15%.
Можно купить за копейки: в Украине обвалилась цена на базовый продукт
Цены на морковь в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

  • В Украине стремительно подешевела морковь
  • Сейчас ее продают по 6-13 гривен за килограмм
  • Это на 35% дешевле, чем в прошлом году

В Украине начали заметно снижаться цены на морковь, после месяца относительной стабильности. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что на данный момент торгово-закупочная деятельность на рынке моркови остается малоактивной, тогда как фермерам необходимо реализовывать достаточно большие объемы овощей. Кроме того, предложение корнеплодов на внутреннем рынке стремительно растет.

видео дня

Сейчас морковь предлагают к продаже по 6-13 грн/кг, в зависимости от качества и объемов партий. В среднем это на 15% дешевле, чем в конце прошлой недели.

"Последние несколько недель на рынке моркови сохраняется избыток продукции. Продажа этих корнеплодов на сегодняшний день ведется неактивно и исключительно малообъемными партиями", - говорится в сообщении.

Аналитики также добавили, что сейчас морковь в Украине уже реализуется в среднем на 35% дешевле, чем в начале осени 2024 года.

Что будет с ценами на овощи до конца года

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук считает, что в сентябре-октябре цены на овощи будут сохраняться на низком уровне.

По его словам, это продлится до момента закладки овощей на хранение.

"После этого цены могут подскочить. Но в этом сезоне цены на овощи на 30-40% ниже, чем в аналогичный период прошлого года", - подчеркнул он.

Можно купить за копейки: в Украине обвалилась цена на базовый продукт
Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине снова прогнозируют рост цен на подсолнечное масло. Стоимость масла будет определяться рядом факторов, и возможны несколько сценариев: от стабильного до довольно неблагоприятного.

Также известно, что на этой неделе производители тепличный огурцов подняли отпускные цены. Повышение цен вызвано повышенным спросом на фоне сокращения предложения на огурцы на внутреннем рынке.

Кроме того, в Украине вторую неделю подряд растут цены на тепличные помидоры. Основным фактором подорожания стало сокращение объемов сбора урожая в тепличных комбинатах.

Читайте также:

Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

морковка цены на продукты новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Выезд за границу могут разрешить мужчинам, которым больше 22 лет: названо условие

Выезд за границу могут разрешить мужчинам, которым больше 22 лет: названо условие

16:40Украина
Для Украины придумали альтернативу вступлению в НАТО: СМИ обнародовали детали

Для Украины придумали альтернативу вступлению в НАТО: СМИ обнародовали детали

16:26Политика
Когда в Украину придет бабье лето: синоптик назвала даты резкой жары

Когда в Украину придет бабье лето: синоптик назвала даты резкой жары

16:14Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины

Правда ли, что на Воздвижение прячутся змеи - священник расставил точки над "і"

Правда ли, что на Воздвижение прячутся змеи - священник расставил точки над "і"

Под ударом были шесть областей: что известно о последствиях ночной атаки дронов РФ

Под ударом были шесть областей: что известно о последствиях ночной атаки дронов РФ

Зеленский и Навроцкий впервые встретятся: где и когда пройдут переговоры

Зеленский и Навроцкий впервые встретятся: где и когда пройдут переговоры

Приносят мудрость из прошлых жизней: в какие даты родились люди со старой душой

Приносят мудрость из прошлых жизней: в какие даты родились люди со старой душой

Последние новости

16:41

Курс доллара растет третий день подряд: сколько будет стоить валюта 22 сентября

16:40

Выезд за границу могут разрешить мужчинам, которым больше 22 лет: названо условие

16:34

Помогают достичь успеха: какое ваше "число ангела" по месяцу рождения

16:26

Для Украины придумали альтернативу вступлению в НАТО: СМИ обнародовали детали

16:14

Когда в Украину придет бабье лето: синоптик назвала даты резкой жары

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
16:07

Как сделать отношения крепче: два ключа к вечному браку от психолога

15:36

"Речь идет уже не о годах": Новак назвал сроки окончания войны в УкраинеВидео

15:33

Можно купить за копейки: в Украине обвалилась цена на базовый продукт

15:31

Плесень в ванной исчезнет после одного простого средства: даже тереть не придется

Реклама
15:31

"Ко мне разное отношение": Иван Дорн объяснил решение петь на русском языке

15:30

Почему коты сталкивают вещи со стола: ученые наконец-то объяснили "хулиганство"

15:06

В ОП назвали два фактора, которые надо убрать для прекращения войны в Украине

14:55

ВСУ отбросили россиян на востоке: в DeepState раскрыли направление

14:52

Освободили 7 сел и готовят 3 "котла" для РФ: ВСУ пошли в крутое контрнаступление

14:49

Протирать больше не придется: загадочная кнопка может облегчить рутину водителейВидео

14:48

Участник группы "Аква Вита" сообщил о смерти дочери - что случилось

14:32

Мадяр отчитался об успехах СБС за 100 дней в должности командующего: количество уничтоженных врагов выросло в 4 раза

14:32

Против криптовалют и банков: согласован 19-ый пакет антироссийских санкций

14:17

США могут добить экономику РФ: раскрыт сценарий "медленного удушения"Видео

14:03

"Путин ведет РФ к пропасти": известно, кто может организовать дворцовый переворотВидео

Реклама
14:01

Невероятно вкусная рыба в кляре: рецепт проще простого

13:51

Скоро будет не по карману: стратегический продукт резко подскочил в цене на 35%

13:44

До 1000 атак в день: оккупанты увеличат удары по Украине - Умеров

13:33

Sporty & Rich: грань между роскошью и уличной модой новости компании

13:29

Какое животное спрятано на рисунке: только единицы угадают за 5 секунд

13:27

Моника Беллуччи и Тим Бертон внезапно расстались — детали

13:13

Шикарный вафельный торт по-новому: готовится фантастически быстроВидео

12:58

В Украине пересмотрят прожиточный минимум: что пообещали в правительстве

12:56

"Зашли в ловушку": ВСУ готовят "котел" для оккупантов на Покровском направлении

12:54

"Неудобные" числа: какие даты рождения "притягивают" критику и зависть

12:42

Почему кусаются мухи: на самом деле лишь единицы из людей знают точную причинуВидео

12:39

Стратегическая цель врага: военные показали видео из центра КупянскаВидео

12:29

Путин выигрывает Третью мировую: чем опасен провал Запада - The Hill

12:25

Креатив кончился: Ани Лорак спалилась на плагиате известной украинской певицыВидео

12:24

Его боялись и уважали: каким был самый могущественный мольфар в УкраинеВидео

12:15

Истории несокрушимых украинцев, которые сильнее травм: телеканал 2+2 покажет документальный фильм "Страна-киборг"

12:07

"Я как сирота": что случилось с мамой Екатерины Бужинской в Крыму

11:54

Украинцам начислят пенсию в 26 тыс. грн: что известно о новых правилах для выплат

11:53

Кремль заставят: СМИ выяснили, что РФ заплатит Украине сотни миллиардов репараций

11:46

Изменения в бюджет - вопрос времени: Марченко допустил увеличение расходов на оборону

Реклама
11:36

Украину накроет похолодание: украинцам выдали важное предупреждение

11:18

"Политика удава": эксперт объяснил, как Пекин использует МосквуВидео

11:17

"Мини Алла и Макс": как поменялись дети Пугачевой и Галкина

11:01

Мечтал 9 лет: Вирастюк впервые показал всех пятерых сыновей

10:49

Ждет поражения: Китай хочет вернуть исторические территории, подконтрольные РФ

10:48

Почему 20 сентября нельзя громко смеяться и веселиться: какой церковный праздник

10:40

Китайский гороскоп на завтра 20 сентября: Петухам - конфликты, Собакам - безнадежность

10:37

Гороскоп Таро на завтра 20 сентября: Овнам - финансовая удача, Девам - ожидание

10:28

Будут грозы и температура +28 градусов: в каких областях Украины резко изменится погода

10:17

"Боже упаси": Киркоров пожаловался на детей, которых забрал из Дубая

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять