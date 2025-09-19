Можно купить за копейки: в Украине обвалилась цена на базовый продукт

Известно, что только за неделю цена упала на 15%.

https://glavred.info/economics/mozhno-kupit-za-kopeyki-v-ukraine-obvalilas-cena-na-bazovyy-produkt-10699574.html Ссылка скопирована

Цены на морковь в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

В Украине стремительно подешевела морковь

Сейчас ее продают по 6-13 гривен за килограмм

Это на 35% дешевле, чем в прошлом году

В Украине начали заметно снижаться цены на морковь, после месяца относительной стабильности. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что на данный момент торгово-закупочная деятельность на рынке моркови остается малоактивной, тогда как фермерам необходимо реализовывать достаточно большие объемы овощей. Кроме того, предложение корнеплодов на внутреннем рынке стремительно растет.

видео дня

Сейчас морковь предлагают к продаже по 6-13 грн/кг, в зависимости от качества и объемов партий. В среднем это на 15% дешевле, чем в конце прошлой недели.

"Последние несколько недель на рынке моркови сохраняется избыток продукции. Продажа этих корнеплодов на сегодняшний день ведется неактивно и исключительно малообъемными партиями", - говорится в сообщении.

Аналитики также добавили, что сейчас морковь в Украине уже реализуется в среднем на 35% дешевле, чем в начале осени 2024 года.

Что будет с ценами на овощи до конца года

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук считает, что в сентябре-октябре цены на овощи будут сохраняться на низком уровне.

По его словам, это продлится до момента закладки овощей на хранение.

"После этого цены могут подскочить. Но в этом сезоне цены на овощи на 30-40% ниже, чем в аналогичный период прошлого года", - подчеркнул он.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине снова прогнозируют рост цен на подсолнечное масло. Стоимость масла будет определяться рядом факторов, и возможны несколько сценариев: от стабильного до довольно неблагоприятного.

Также известно, что на этой неделе производители тепличный огурцов подняли отпускные цены. Повышение цен вызвано повышенным спросом на фоне сокращения предложения на огурцы на внутреннем рынке.

Кроме того, в Украине вторую неделю подряд растут цены на тепличные помидоры. Основным фактором подорожания стало сокращение объемов сбора урожая в тепличных комбинатах.

Читайте также:

Об источнике: EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред