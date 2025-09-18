Может быть еще дороже: украинцам сообщили о повышении цен на базовый продукт

Цена заметно изменилась за последнюю неделю.

Сколько в Украине стоят огурцы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сообщили аналитики:

В Украине поднялись цены на огурцы

Стоимость овощей может повышаться и в дальнейшем

На этой неделе производители тепличный огурцов подняли отпускные цены. Аналитики проекта EastFruit сообщили, что повышение цен вызвано повышенным спросом на фоне сокращения предложения на огурцы на внутреннем рынке.

Поэтому, по состоянию на 18 сентября, тепличные комбинаты декларируют цены на огурцы в пределах 25-45 гривен за килограмм. Это в среднем на 19% дороже, чем в конце прошлой недели.

Что повлияло на повышение цен

Операторы рынка сообщили, что сразу несколько факторов влияют на тренд по повышению цен на огурцы в Украине. Прежде всего он стал следствием ограниченного предложения этих овощей.

"Продукция открытого грунта в продажу уже практически не поступает. Кроме того, из-за прохладной и пасмурной погоды в Украине выборки в тепличных комбинатах заметно сократились, и нынешние объемы продукции не покрывают все потребности покупателей", - объясняют аналитики.

Как изменилась цена на огурцы по сравнению с прошлым годом

Хотя сегодня огурцы продают дороже, чем неделю назад, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены в среднем на 29% ниже.

При этом на рынке не исключают, что огурцы и в дальнейшем будут дорожать из-за активного спроса и сезонного сокращения предложения тепличных овощей.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Что еще может подорожать в Украине - мнение эксперта

Главред писал, что заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предположил, что в этом году урожай картофеля будет достаточно хороший, но зимой овощи начнут дорожать из-за расходов на хранение.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине в этом году значительно увеличили посевные площади под картофель. Цены на овощ остаются низкими - картофель на основных оптовых площадках стоит от 12,5 до 15 грн/кг.

Ранее сообщалось, что в 2026 году украинцев ожидают новые налоговые правила и повышенные акцизы, которые непосредственно повлияют на цены на топливо, табак и сладкие напитки.

Накануне стало известно, что куриные яйца в Украине в течение последних месяцев не менялись в цене, однако недавно стоимость популярного продукта неожиданно изменилась.

