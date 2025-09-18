"Это элемент новой "холодной войны" против РФ": какое новое давление грозит России

Основные тезисы Леонова:
- Россию сейчас воспринимают как откровенно враждебную страну
- Ограничения передвижения россиян, в том числе дипломатов, в ряде стран - это элемент новой "холодной войны"
- Такие ограничения - реакция на рост угроз и эскалацию ситуации
В Европе впервые за четыре года полномасштабной войны в Украине приняли решение существенно ограничить передвижение россиян в пределах Шенгенской зоны. Такой шаг фактически является элементом новой "холодной войны".
Страну-агрессора РФ сейчас воспринимают как откровенно враждебную страну. Об этом сказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в интервью Главреду.
"Дело в том, что Россию сейчас воспринимают как откровенно враждебную страну. Это элемент фактически новой "холодной войны". Вспомним, во времена СССР передвижение дипломатов было ограничено - они не могли свободно путешествовать по стране. Подобная практика существовала и в странах Западного блока", - сказал Леонов.
Он отметил, что многие российские дипломаты фактически занимаются шпионской деятельностью.
"Поэтому эти ограничения - еще и реакция на рост угроз и эскалацию ситуации. Мы не можем забывать о напряженности вокруг Польши, стран Балтии и Финляндии, против которой со стороны России уже звучат откровенные угрозы вторжения", - добавил эксперт.
Может ли РФ начать новую войну - последние новости
Как ранее сообщал Главред, эксперт назвал следующую цель РФ для атаки. По словам Ступака, Запад сейчас - как Диснейленд: где все хорошо, горят лампочки и есть попкорн. Однако все это до поры до времени.
Также ранее была названа скрытая цель военных учений РФ. Шарп говорит, что Альянс значительно сильнее России и также имеет ядерное оружие.
Напомним, в Польше выяснили, что атака РФ была спланированной. Вице-премьер Кшиштоф Гавковски заявил, что Россия намеренно напала на Польшу.
Читайте также:
- "Эти действия сейчас не в пользу Украины": какую серьезную ошибку делает Трамп
- Почему в церкви молятся за светскую власть: священник ответил
- Накипь с чайника исчезнет без следа: нужно всего 15 минут и одно простое действие
О персоне: Александр Леонов
Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".
Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".
Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже – Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".
Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред