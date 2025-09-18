"Это элемент новой "холодной войны" против РФ": какое новое давление грозит России

Россию сейчас воспринимают как откровенно враждебную страну, и это привело к новым последствиям.

https://glavred.info/world/eto-element-novoy-holodnoy-voyny-protiv-rf-kakoe-novoe-davlenie-grozit-rossii-10699229.html Ссылка скопирована

Россию сейчас воспринимают как откровенно враждебную страну, и это привело к новым последствиям/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Основные тезисы Леонова:

Россию сейчас воспринимают как откровенно враждебную страну

Ограничения передвижения россиян, в том числе дипломатов, в ряде стран - это элемент новой "холодной войны"

Такие ограничения - реакция на рост угроз и эскалацию ситуации

В Европе впервые за четыре года полномасштабной войны в Украине приняли решение существенно ограничить передвижение россиян в пределах Шенгенской зоны. Такой шаг фактически является элементом новой "холодной войны".

Страну-агрессора РФ сейчас воспринимают как откровенно враждебную страну. Об этом сказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в интервью Главреду.

видео дня

"Дело в том, что Россию сейчас воспринимают как откровенно враждебную страну. Это элемент фактически новой "холодной войны". Вспомним, во времена СССР передвижение дипломатов было ограничено - они не могли свободно путешествовать по стране. Подобная практика существовала и в странах Западного блока", - сказал Леонов.

Он отметил, что многие российские дипломаты фактически занимаются шпионской деятельностью.

"Поэтому эти ограничения - еще и реакция на рост угроз и эскалацию ситуации. Мы не можем забывать о напряженности вокруг Польши, стран Балтии и Финляндии, против которой со стороны России уже звучат откровенные угрозы вторжения", - добавил эксперт.

Может ли РФ начать новую войну - последние новости

Как ранее сообщал Главред, эксперт назвал следующую цель РФ для атаки. По словам Ступака, Запад сейчас - как Диснейленд: где все хорошо, горят лампочки и есть попкорн. Однако все это до поры до времени.

Также ранее была названа скрытая цель военных учений РФ. Шарп говорит, что Альянс значительно сильнее России и также имеет ядерное оружие.

Напомним, в Польше выяснили, что атака РФ была спланированной. Вице-премьер Кшиштоф Гавковски заявил, что Россия намеренно напала на Польшу.

Читайте также:

О персоне: Александр Леонов Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".



Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".



Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже – Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".



Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред