Почему в церкви молятся за светскую власть: священник ответил

Священник объяснил, почему важно молиться за власть, и почему это особенно нужно во время войны.

https://glavred.info/life/pochemu-v-cerkvi-molyatsya-za-svetskuyu-vlast-svyashchennik-otvetil-10699136.html Ссылка скопирована

Почему в церкви молятся за светскую власть/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин из видео

Вы узнаете:

Почему в церкви молятся за светскую власть

С какой целью это происходит

Во время богослужений в церкви в том числе звучат молитвы и за светскую власть. Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк объяснил, почему церковь молится за власть и является ли это правильным шагом.

"Мы молимся за власть из-за того, что так заповедует нам Божье Слово. "Уважайте начальство, которое над вами", - пишет апостол Павел. Опять же написано, что вся власть от Бога, потому что голос народа - это голос Божий. Значит народ выбрал власть и народ должен молиться за ту власть, чтобы Господь дал им ум правильно править, управлять государством. Ну и само собой, чтобы и мы, люди, которые живут под Богом и которые имеют над собой начальство, проживали жизнь свою в благочестии, чистоте, мире", - пояснил священник.

видео дня

Он отметил, что во время войны в Украине также стоит молиться за власть в нашем государстве, чтобы все мы вместе смогли одолеть общего врага - страну-агрессора Россию.

"К большому сожалению сегодня пришло зло с севера. Но мы должны молиться за свою власть, чтобы власть принимала мудрые решения для того, чтобы освободиться от нашествия чужаков и для того, чтобы жить мирно и спокойно", - добавил отец Алексей Филюк.

Смотрите видео о том, почему в церкви молятся за светскую власть:

Как ранее рассказывал Главред, священник ответил, можно ли спать напротив зеркала. Отец Филюк объяснил, действительно ли нельзя спать напротив зеркала, как говорит известная примета.

Также ранее священник ответил, нужно ли ставить памятники при дорогах, если там кто-то умер или погиб. Отец Алексей Филюк объяснил, стоит ли ставить памятник или крест на обочине возле того места, где кто-то погиб в ДТП.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред