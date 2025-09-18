ВСУ осуществляют контрнаступательную операцию: Зеленский раскрыл первые детали

Президент подчеркнул, что россиянам удалось нанести ощутимые потери.

Что известно о новой операции Сил обороны / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот

Что сказал Зеленский:

Контрнаступательная операция на Покровском направлении продолжается

Силы обороны наносят РФ ощутимые потери

Украина возобновила контроль над 7 населенными пунктами

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные проводят одну из контрнаступательных операций на Донецком направлении, в районе Покровска и Доброполья.

Как сообщил глава государства в видеообращении, сначала армия РФ пыталась прорваться в Сумской области, но впоследствии переключила свое внимание на Донетчину. Но успехи там достигают украинские воины.

"Фактически, наши силы лишают оккупанта возможности осуществить на этом направлении наступательную полноценную операцию, которую они планировали долго и на которую рассчитывали", - отметил президент.

Доброполье / Инфографика: Главред

Что известно о деталях операции

Зеленский рассказал, что операция продолжается так, как должна. Украина уже имеет важный успех. В частности, главнокомандующий Александр Сырский сегодня доложил о результатах.

Стало известно, что с начала операции украинские военные освободили уже 160 квадратных километров, 170 квадратных километров очищены от оккупанта. При этом удалось существенно пополнить обменный фонд – уже есть почти сотня российских пленных и будут еще.

Зеленский отметил, что семь населенных пунктов удалось освободить на определенном направлении, еще девять очистили от российского присутствия.

"Любую группу окупантов, которые пытаются сюда заходить, уничтожают наши ребята. Потери россиян только с начала этой нашей контрнаступательной операции, только в районе Покровска, только на этих неделях, уже более двух с половиной тысяч. Из них более тысячи трехсот россиян убиты", - добавил президент.

Почему враг потерпел неудачу в районе Доброполья - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта, летчика-инструктора и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, операция россиян на Добропольском направлении изначально была непродумана, а вот украинские военные воспользовались окном возможностей для продвижения и уничтожения вражеских сил.

Ситуация в районе Покровска и Доброполья - последние новости

Напомним, Главред писал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что военные находят эффективные пути обезвреживания подразделений российской морской пехоты, которую вражеское командование опрокинуло для продолжения наступательных действий в районе Доброполья.

Ранее военный обозреватель Коваленко заявил, что украинские военные освободили населенный пункт Панковка и после этого начали вести бои за населенные пункты Маяк и Новоторецкое. Это, по его словам, может привести к перерезанию узкой линии продвижения оккупационных войск страны-агрессорки России в направлении Доброполья.

Накануне стало известно, что российские оккупанты на фронте применяют тактику малых групп и не используют колонны бронетехники. За последнее время они вернулись к предыдущим маневрам только под Добропольем в Донецкой области, в результате чего ВСУ нанесли по ним жесткие удары.

