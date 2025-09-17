'Лишнее и ложное': в Польше резко отреагировали на слова Зеленского

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш резко отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

В Польше резко отреагировали на слова Зеленского / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Министр обороны Польши отреагировал на слова Зеленского

Он подчеркнул, что при необходимости Польша готова применить оружие

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что в случае масштабной атаки, подобной тем, которые Россия осуществляет по Украине, Польша могла бы иметь трудности с защитой своего населения. На эти слова ответил министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш во время брифинга в Центре подготовки сухопутных войск в городе Ожиш. Он назвал заявление Зеленского "лишним и ложным", о чем сообщило польское государственное агентство РАР.

"Я могу согласиться с тем, что мы не находимся в состоянии войны, другие законы, другой подход", - подчеркнул он. видео дня

Косиняк-Камыш подчеркнул, что неоднократно получал вопросы о готовности польских военных сбивать воздушные объекты, чего, по его словам, фактически не происходило ни в одной стране НАТО. При этом он отметил, что не только Польша расположена вблизи зоны боевых действий.

"Я всегда говорил, что если такая потребность возникнет - оружие будет применено. И это произошло", - сказал он.

Глава Минобороны подчеркнул, что Польша остается мирным государством и будет придерживаться этого курса, так же как и НАТО. Он уточнил, что учения "Железный Защитник" не направлены на провокации.

Министр также добавил, что без поддержки Польши Украине и другим странам НАТО за последние три года было бы значительно сложнее, а часть решений реализовать вообще не удалось бы. В то же время он выразил уверенность в профессионализме и возможностях польских военных.

Могут ли страны-союзники создать беспилотную зону над частью Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, после нарушения польского воздушного пространства российскими дронами, Варшава призвала союзников по НАТО ввести бесполетную зону над Украиной и участвовать в перехвате дронов типа "Шахед". В то же время даже в случае принятия такого решения встанет вопрос о его реальной действенности. Об этом заявил авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель КБ "Антонов" Константин Криволап.

По его словам, Европа фактически не имеет эффективных средств противодействия "Шахедам" - они сосредоточены только в Украине.

"Использовать для этого самолеты-истребители - полная глупость. Ведь сбивать "Шахеды" дорогими ракетами, которые доступны в Европе и стоят от 350-400 тыс. долларов за единицу (например, Sidewinder последних версий), или пулеметами, когда скорость их работы часто меньше скорости "Шахеда", - малоэффективно", - пояснил Криволап.

Удар российских дронов по Польше - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, НАТО начинает новую военную операцию с целью усиления защиты Польши и восточного фланга Альянса. Это решение приняли после атаки РФ на польскую территорию ударными дронами.

Инцидент с российскими беспилотниками вызвал беспокойство по всей Европе. Польские политики заявили о готовности привлечь украинских инструкторов для обучения уничтожению дронов. Уже на этой неделе в Киев должна прибыть польская делегация, сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель КБ "Антонов" Константин Криволап прокомментировал версию СМИ о том, что атака дронов на Польшу могла быть попыткой сорвать поставки систем ПВО Украине. Он отметил, что эта версия имеет логику, однако задержки с передачей вооружений начались еще до этого. после прихода к власти администрации Трампа.

О персоне: Владислав Марцин Косиняк-Камыш Владислав Марцин Косиняк-Камыш (род. 10 августа 1981) - польский врач и политик.

Председатель Польской народной партии (PSL), с 2015 года, министр семьи, труда и социальной политики в правительствах Дональда Туска и Евы Копач в 2011-2015 годах.

В 2020 году был кандидатом в президенты Польши.

В 2023 году получил портфель вице-премьера и министра обороны в третьем правительстве Туска.

