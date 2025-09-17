Скандал на Кубке Украины: "Кривбасс" переиграл соперника, но вылетел "из-за ошибки"

Окончательное решение по матчу "Чернигов"-"Кривбасс" должен принять Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола.

https://glavred.info/sport/skandal-na-kubke-ukrainy-krivbass-pereigral-sopernika-no-vyletel-iz-za-oshibki-10699034.html Ссылка скопирована

В серии пенальти "Кривбасс" победил со счетом 1:3 / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Основное время матча завершилось вничью 1:1

В серии пенальти "Кривбасс" победил со счетом 1:3

В "Кривбассе" назвали причину того, что клуб могут выгнать из Кубка Украины

Криворожский "Кривбасс" в серии пенальти победил представителя Первой лиги ФК "Чернигов" в 1/16 финала Кубка Украины по футболу, однако из-за нарушения регламента турнира не пройдет в следующий раунд соревнований, сообщила пресс-служба клуба.

Основное время матча, который проходил в Чернигове, завершилось вничью 1:1. В серии пенальти "Кривбасс" победил со счетом 1:3.

видео дня

Впрочем, после матча оказалось, что "Кривбасс" нарушил регламент: на 69-й минуте матча криворожская команда провела двойную замену (Парако и Шевченко вышли вместо Микитишина и Задераки), из-за чего в составе криворожского клуба на поле одновременно находились трое украинцев и восемь легионеров состязаний (на одного украинца меньше, чем разрешено действующими правилами соревнований).

В клубе признали ошибку, объяснив это проблемами в коммуникации.

"К сожалению, это была критическая коммуникационная ошибка во время напряженной выездной игры. Мы невероятно расстроены этой ситуацией. Все игроки, тренеры и работники клуба приносят свои искренние извинения за эту ошибку", – заявили в пресс-службе клуба.

Окончательное решение по матчу "Чернигов"-"Кривбасс" должен принять Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола.

Футбол - новости по теме

Ранее Главред сообщал, что Александр Зинченко оказался в центре финансового скандала. Как сообщает The Sun, защитник сборной Украины проиграл суд и должен уплатить около 300 тысяч фунтов задолженности по корпоративному налогу.

Напомним, что украинский форвард Владислав Ванат официально присоединился к испанской "Жироне", подписав контракт до лета 2030 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро, что стало одной из рекордных покупок в истории каталонского клуба.

Кроме того, футбольный клуб "Ноттингем Форест" провел официальную презентацию украинского защитника Александра Зинченко, который перед закрытием трансферного окна присоединился к клубу на правах аренды от "Арсенала".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред