Зинченко официально представлен в "Ноттингем Форест": под каким номером будет играть

Кратко:
- 28-летний украинец впервые надел форму "лесников"
- В новой команде украинский защитник выбрал себе номер 35
Футбольный клуб "Ноттингем Форест" провел официальную презентацию украинского защитника Александра Зинченко, который перед закрытием трансферного окна присоединился к клубу на правах аренды от "Арсенала". Об этом сообщает клуб в соцсети Instagram.
Ранее 28-летний украинец находился в составе национальной команды во время матчей квалификации чемпионата мира-2026, а теперь впервые надел форму "лесников".
В новой команде украинский защитник выбрал себе номер 35, под которым он раньше также играл в "Манчестер Сити" и "Арсенале".
Следует напомнить, что аренда Зинченко в "Ноттингем Форест" продлится до конца сезона-2025/26.
В прошлом сезоне украинец принял участие в 23 матчах "Арсенала" во всех турнирах, забив один гол и сделав одну результативную передачу.
Спорт - новости по теме
Ранее Главред сообщал, что Александр Зинченко оказался в центре финансового скандала. Как сообщает The Sun, защитник сборной Украины проиграл суд и должен уплатить около 300 тысяч фунтов задолженности по корпоративному налогу.
Напомним, что украинский форвард Владислав Ванат официально присоединился к испанской "Жироне", подписав контракт до лета 2030 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро, что стало одной из рекордных покупок в истории каталонского клуба.
Кроме того, легенда киевского "Динамо" Йожеф Сабо высказал критику в адрес игроков клуба перед матчем Лиги Европы против "Маккаби" Тель-Авив.
О персоне: Александр Зинченко
Александр Владимирович Зинченко — украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба "Арсенал" и сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2016 и 2020), сообщает "Википедия".
