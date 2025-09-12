Укр
Зинченко официально представлен в "Ноттингем Форест": под каким номером будет играть

Виталий Кирсанов
12 сентября 2025, 15:58
79
В прошлом сезоне украинец принял участие в 23 матчах "Арсенала" во всех турнирах.
Зинченко официально представлен в "Ноттингем Форест"
Зинченко официально представлен в "Ноттингем Форест" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/officialnffc

Кратко:

  • 28-летний украинец впервые надел форму "лесников"
  • В новой команде украинский защитник выбрал себе номер 35

Футбольный клуб "Ноттингем Форест" провел официальную презентацию украинского защитника Александра Зинченко, который перед закрытием трансферного окна присоединился к клубу на правах аренды от "Арсенала". Об этом сообщает клуб в соцсети Instagram.

Ранее 28-летний украинец находился в составе национальной команды во время матчей квалификации чемпионата мира-2026, а теперь впервые надел форму "лесников".

В новой команде украинский защитник выбрал себе номер 35, под которым он раньше также играл в "Манчестер Сити" и "Арсенале".

Следует напомнить, что аренда Зинченко в "Ноттингем Форест" продлится до конца сезона-2025/26.

В прошлом сезоне украинец принял участие в 23 матчах "Арсенала" во всех турнирах, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

Ранее Главред сообщал, что Александр Зинченко оказался в центре финансового скандала. Как сообщает The Sun, защитник сборной Украины проиграл суд и должен уплатить около 300 тысяч фунтов задолженности по корпоративному налогу.

Напомним, что украинский форвард Владислав Ванат официально присоединился к испанской "Жироне", подписав контракт до лета 2030 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро, что стало одной из рекордных покупок в истории каталонского клуба.

Кроме того, легенда киевского "Динамо" Йожеф Сабо высказал критику в адрес игроков клуба перед матчем Лиги Европы против "Маккаби" Тель-Авив.

О персоне: Александр Зинченко

Александр Владимирович Зинченко — украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба "Арсенал" и сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2016 и 2020), сообщает "Википедия".

футбол футболисты Александр Зинченко новости футбола
