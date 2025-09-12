Зинченко официально представлен в "Ноттингем Форест": под каким номером будет играть

В прошлом сезоне украинец принял участие в 23 матчах "Арсенала" во всех турнирах.

Зинченко официально представлен в "Ноттингем Форест" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/officialnffc

Кратко:

28-летний украинец впервые надел форму "лесников"

В новой команде украинский защитник выбрал себе номер 35

Футбольный клуб "Ноттингем Форест" провел официальную презентацию украинского защитника Александра Зинченко, который перед закрытием трансферного окна присоединился к клубу на правах аренды от "Арсенала". Об этом сообщает клуб в соцсети Instagram.

Ранее 28-летний украинец находился в составе национальной команды во время матчей квалификации чемпионата мира-2026, а теперь впервые надел форму "лесников".

В новой команде украинский защитник выбрал себе номер 35, под которым он раньше также играл в "Манчестер Сити" и "Арсенале".

Следует напомнить, что аренда Зинченко в "Ноттингем Форест" продлится до конца сезона-2025/26.

В прошлом сезоне украинец принял участие в 23 матчах "Арсенала" во всех турнирах, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

О персоне: Александр Зинченко Александр Владимирович Зинченко — украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба "Арсенал" и сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2016 и 2020), сообщает "Википедия".

