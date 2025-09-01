Новый украинец в "Жироне": за кого испанский клуб заплатил рекордную сумму

Украинский форвард подписал рекордный контракт с "Жироной" и готовится к дебюту в Ла Лиге.

"Жирона" сделала Ваната главной трансферной целью после провального старта нового сезона / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/zbirna.ua

Владислав Ванат подписал контракт с "Жироной" до 2030 года

Сумма трансфера составила 20 млн евро, один из рекордов клуба

Ванат будет играть под 19-м номером, рядом с Крапивцовым и Цыганковым

Украинский форвард Владислав Ванат официально присоединился к испанской "Жироне", подписав контракт до лета 2030 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро, что стало одной из рекордных покупок в истории каталонского клуба.

Официальный сайт "Жироны" назвал Ваната "одним из самых перспективных игроков украинского футбола", отметив его "мощный удар и голевое чутье, а также высокую эффективность в реализации пенальти". В новом клубе он будет играть под 19-м номером.

Владислав Ванат / Фото: instagram.com/zbirna.ua

Украинец стал главной трансферной целью "Жироны", которая провально начала новый сезон Ла Лиги, проиграв три стартовых матча со счетом 1:10. В команде уже выступают еще два украинца - вратарь Владислав Крапивцов и полузащитник Виктор Цыганков.

Ванат является воспитанником киевского "Динамо", за которое провел 119 матчей и забил 51 гол. В составе национальной сборной Украины он провел 11 поединков, отметившись двумя голами.

О персоне: Владислав Ванат Владислав Андреевич Ванат (родился 4 января 2002 года в г. Каменец-Подольский, Хмельницкая область, Украина) - украинский футболист, нападающий каталонской "Жироны" и национальной сборной Украины. Лучший бомбардир Премьер-лиги Украины в сезонах 2023/2024 и 2024/2025. В составе молодежной сборной Украины U-21 получил бронзовые награды молодежного чемпионата Европы 2023 года. Wikipedia.

