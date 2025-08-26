Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

"Динамо" Лобановского: как киевляне преодолевали грандов европейского футбола

Руслан Иваненко
26 августа 2025, 20:05
16
Как киевляне побеждали "Барселону", "Арсенал" и "Реал", доказывая свой статус среди европейских грандов
Динамо
Лобановский восстановил команду и воспитал молодое поколение будущих звезд украинского футбола / Колаж: Главред, фото: fcdynamo.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Как "Динамо" Киев побеждало "Барселону", "Арсенал" и "Реал" в 90-х
  • Что сделал Лобановский, чтобы возродить команду после кризисного периода
  • Какие матчи и игроки сделали "Динамо" легендой украинского футбола

Валерий Лобановский и молодое поколение футболистов, среди которых Андрей Шевченко и Сергей Ребров, превратили "Динамо" в силу европейского футбола после сложных 90-х годов.

Главред решил напомнить об историческом периоде в жизни киевского "Динамо".

видео дня

Возвращение Лобановского и восстановление доверия

Как рассказывает автор видео на YouTube-канале "Гра футболов", именно в это время клуб доказывал, что способен противостоять европейским грандам.

Восстановление клуба началось с возвращения на тренерский мостик Валерия Лобановского - легендарного наставника, который сформировал философию "Динамо" еще в советское время. Благодаря его стратегии и дисциплинированному подходу команда восстановила доверие ФИФА и УЕФА и вернулась на европейскую арену.

Молодое поколение и новая командная дисциплина

Лобановский привлек молодых талантов, таких как Андрей Шевченко и Сергей Ребров, создав новое поколение футболистов, которое стало символом борьбы и побед "Динамо". Он не боялся принимать сложные решения - например, отстранил от игры выдающегося форварда Олега Леоненко, чтобы сформировать новую командную дисциплину.

Легендарные матчи и европейские триумфы

Особенно памятными остались матчи против "Барселоны", где киевляне разгромили каталонцев на НСК "Олимпийский" и победили на "Камп Ноу". Впечатляющие триумфы над "Арсеналом" и "Реалом", а также ожесточенные противостояния с "Баварией", подтвердили, что "Динамо" стало достойным соперником сильнейших клубов Европы.

Сила духа и подготовка нового поколения

Несмотря на трансферные потери в конце 90-х, команда под руководством Лобановского смогла сохранить непобедимый дух и подготовить новое поколение игроков. Этот период демонстрирует не только спортивное мастерство, но и силу воли, мудрость управления и способность возрождаться после кризисов.

Подробнее о том, как "Динамо" преодолевало соперников, смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: "Игра футболов"

"Гра футболов" - канал о ярких страницах истории мирового и украинского футбола. Здесь можно узнать о легендарных матчах, известных игроках и ключевых событиях футбольного мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

футбол Лобановский новости Динамо Киев новости футбола История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"России станет еще больнее": какой серьезный удар может нанести Украина

"России станет еще больнее": какой серьезный удар может нанести Украина

20:15Война
Выезд за границу разрешен: правительство приняло изменения для украинских мужчин

Выезд за границу разрешен: правительство приняло изменения для украинских мужчин

19:18Украина
Почему Украина не бьет по России новыми дальнобойными ракетами - раскрыт нюанс

Почему Украина не бьет по России новыми дальнобойными ракетами - раскрыт нюанс

19:04Война
Реклама

Популярное

Ещё
Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Гороскоп на завтра 27 августа: Львам - много счастья, Скорпионам - череда ссор

Гороскоп на завтра 27 августа: Львам - много счастья, Скорпионам - череда ссор

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

С морщинами и без макияжа: появилось свежее фото Софии Ротару

С морщинами и без макияжа: появилось свежее фото Софии Ротару

Последние новости

20:35

Когда квасить капусту в сентябре 2025: идеальные даты и лучшее время

20:33

Молчаливый фронт Кремля: что элита России скрывает от Путина в вопросе войны

20:15

"России станет еще больнее": какой серьезный удар может нанести Украина

20:05

"Динамо" Лобановского: как киевляне преодолевали грандов европейского футболаВидео

19:29

Собака оказалась умнее хозяина: овчарка разгадала хитрый фокус и покорила Сеть

Чего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном СтупакомЧего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном Ступаком
19:18

Выезд за границу разрешен: правительство приняло изменения для украинских мужчин

19:13

Как Кейт Миддлтон и принцесса Диана: королевская семья готовится к свадьбе

19:10

Две важные новости в информационном шуме о "переговорах"мнение

19:04

Почему Украина не бьет по России новыми дальнобойными ракетами - раскрыт нюанс

Реклама
18:56

Ключевой союзник РФ оказался ее врагом - разведка раскрыла неожиданные детали

18:55

Самые ядовитые животные Украины: кто прячется в наших лесах и степях

18:43

F-16 ближе, чем кажется: стало известно, когда и сколько самолетов передаст БельгияВидео

18:40

Где три различия между мужчинами, которые рисуют мурал: сложный тест на внимательность

18:25

Простая добавка превращает яичницу в идеальное блюдо: один секрет меняет всёВидео

18:19

Где поставить орхидеи: британские эксперты назвали идеальное место в квартире

18:17

Когда закончится война России против Украины - в МИД назвали четкие сроки

17:58

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты изменения погоды

17:53

Что ваш месяц рождения расскажет о характере - нумерологи объяснили

17:52

Соня Евдокименко показала, как сейчас выглядит ее брат-беглец

17:47

Почему фисташки не орехи: ботаническая загадка и кулинарная любовь

Реклама
17:37

Раскрыто истинное имя Бога и его значение - правда, которую веками замалчивалиВидео

17:36

Россияне прорвались в новую область Украины - что говорят в ВСУ

17:24

Как сохранить огурцы свежими: об удивительной хитрости знают лишь единицыВидео

17:10

Можно ли стоять на пороге, когда в доме покойник: священник дал ответВидео

16:49

Любимый овощ украинцев стремительно дешевеет - цены упали на 24%

16:39

Доллар и евро рванули в крутое пике: новый курс валют на 27 августа

16:30

"Заставит россиян выйти из Украины": назван главный страх Путина в войне

16:26

Как убрать запаха плесени на одежде после стирки: самый эффективный способВидео

16:20

Конец августа изменит жизнь: ТОП-5 знаков оставят прошлое и начнут новую жизнь

16:15

Кейт Миддлтон впервые сменила цвет волос: как она выглядит

16:09

Топ-сотрудник НАБУ Магамедрасулов продавал коноплю в Дагестан вероятно для производства пороха для армии РФ – эксперт

16:02

США могут серьезно ударить по РФ, но не хотят: какая причина

15:55

Угроза для Украины: актера "Игры престолов" внесли в "черный список" Минкульта

15:54

Как отбелить тюль от серости: неожиданный метод сделает ткань белоснежнойВидео

15:46

Неужели "в честь" Залужного: в России есть село, связанное с украинским генералом

15:29

Дрова в лесу и на обочине: можно ли собирать и какие штрафы за нарушениеВидео

15:23

В Украине ослабят правила выезда мужчин за границу - что изменится с 26 августа

15:20

Муж Лорак засыпал комплиментами террористическую РоссиюВидео

15:04

ВСУ могут потерять контроль: военкор сообщил об опасном полуокружении

14:57

Может взорваться: водителям стоит убрать один распространенный предмет из авто

Реклама
14:34

Трагедия на Донбассе: РФ обстреляла шахты, 148 горняков оказались под землейФото

14:22

Жара возвращается: Украину снова накроет потепление - стала известна дата

13:55

Россия не сможет жить в мире: каким странам Путин может объявить новую войну

13:41

Россия провалила наступление на Доброполье, контратаки ВСУ сорвали планы, - ISW

13:39

Машина может часто ломаться: нумеролог рассказала, на что влияют номерные знаки

13:01

Поправилась и скрывает фигуру: певица Елка выступила на российском фестивалеВидео

12:57

Некоторые регионы Украины могут остаться без отопления зимой: названа причина

12:40

Превратилась в ребёнка: звезда "Трех мушкетеров" перестала реагировать на дочь

12:32

Блокирование помощи украинцам: Польша рискует завалить свою же экономику

12:32

Сколько еще продлится война: эксперт оценил перспективы заключения мира до ноября

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять