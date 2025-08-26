Впервые с 2014: Элина Свитолина не прошла во второй круг US Open

Элина Свитолина потерпела поражение.

https://glavred.info/sport/vpervye-s-2014-elina-svitolina-ne-proshla-vo-vtoroy-krug-us-open-10692662.html Ссылка скопирована

Элина Свитолина - Открытый чемпионат США по теннису / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Элина Свитолина

Вы узнаете:

Элина Свитолина не прошла во второй круг US Open

Кому она проиграла

В ночь с 25 на 26 августа прошли матчи 1/64 финала Открытого чемпионата США по теннису.

Украинская теннисистка Элина Свитолина встретилась с Анной Бондар, но проиграла, уступив больше, чем полтора часа.

видео дня

Как стало известно, Свитолина начала игру отлично, она имела шесть брейк-пойнтов, которые не реализовала и уверенно защищала подачу. Затем представительница Венгрии закрыла первый сет со счетом 6:2.

Элина сделала счет 4:5 и выиграла первое очко на приеме. Однако после этого Анна одержала итоговую победу, выиграв четыре розыгрыша подряд.

Элина Свитолина сделала два эйса при восьми двойных ошибках, реализовала лишь 1 из 9 брейк-пойнтов и выиграла 5 из 9 геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 66:80.

Напомним, это впервые с 2014 года Свитолина не пробилась во второй круг US Open.

Смотрите видео игры Элины Свитолиной:

Элина Свитолина / инфографика: Главред

Вас может заинтересовать:

О персоне: Элина Свитолина Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред