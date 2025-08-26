Впервые с 2014: Элина Свитолина не прошла во второй круг US Open

Вы узнаете:
- Элина Свитолина не прошла во второй круг US Open
- Кому она проиграла
В ночь с 25 на 26 августа прошли матчи 1/64 финала Открытого чемпионата США по теннису.
Украинская теннисистка Элина Свитолина встретилась с Анной Бондар, но проиграла, уступив больше, чем полтора часа.
Как стало известно, Свитолина начала игру отлично, она имела шесть брейк-пойнтов, которые не реализовала и уверенно защищала подачу. Затем представительница Венгрии закрыла первый сет со счетом 6:2.
Элина сделала счет 4:5 и выиграла первое очко на приеме. Однако после этого Анна одержала итоговую победу, выиграв четыре розыгрыша подряд.
Элина Свитолина сделала два эйса при восьми двойных ошибках, реализовала лишь 1 из 9 брейк-пойнтов и выиграла 5 из 9 геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 66:80.
Напомним, это впервые с 2014 года Свитолина не пробилась во второй круг US Open.
Смотрите видео игры Элины Свитолиной:
О персоне: Элина Свитолина
Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".
