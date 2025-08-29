Укр
Невероятный старте напряженный финал: "Полесье" едва не сотворило сенсацию в Италии

Руслан Иваненко
29 августа 2025, 00:08
12
Житомирское Полесье поразило быстрым стартом, но проиграло Фиорентине в драматическом матче.
Полесье
Полесье установило клубный рекорд в еврокубках, но не преодолело групповой этап Лиги конференций / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/fcpolissya

Кратко:

  • Украинский клуб уступил итальянцам и завершил еврокубковый путь
  • Полесье выбыло из Лиги конференций, несмотря на сенсационный старт

В ответном матче квалификации Лиги конференций житомирское "Полесье" драматично уступило итальянской "Фиорентине" со счетом 2:3. По сумме двух встреч украинцы проиграли 2:6 и не попали в групповой этап турнира. Об этом сообщает "Суспільне Спорт".

Сенсационное начало игры

Встреча в Реджо-Эмилия на арене "Мапеи" началась сенсационно: уже на 2-й минуте Александр Назаренко воспользовался ошибкой защиты соперника и открыл счет. На 14-й минуте Александр Андриевский забил "шедевр" - мощным ударом из-за пределов штрафной в девятку, удвоив преимущество житомирян.

видео дня

Камбэк Фиорентины во втором тайме

Во втором тайме "Фиорентина" активизировала атаки. На 79-й минуте итальянцы сократили отставание, а на 86-й сравняли счет - 2:2. Решающий гол на 89-й минуте забил Эдин Джеко, выведя "фиалок" вперед и зафиксировав итог встречи - 3:2.

Рекорд Полесья в еврокубках

Несмотря на поражение, "Полесье" установило клубный рекорд в еврокубках, впервые преодолев второй раунд квалификации. В прошлом сезоне на этой стадии житомирян выбила словенская "Олимпия".

Как сообщал Главред, "Динамо" потерпело неудачный результат в матче квалификации Лиги чемпионов против Пафоса. Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский остался недовольным игрой своих подопечных.

Напомним что, полузащитница женского клуба "Систерс" Ирина Майбородина получила желтую карточку во время матча чемпионата Украины против ковалевского "Колоса". Причиной стали эмоциональные высказывания на русском языке, сообщает "Суспільне Спорт".

Также легенда киевского "Динамо" Йожеф Сабо высказал критику в адрес игроков клуба перед матчем Лиги Европы против "Маккаби" Тель-Авив.

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

футбол Полесье новости футбола новости спорта
