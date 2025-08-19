Языковой скандал на поле: что заставило судью прервать игру и показать желтую

Футболистка "Систерс" требовала наказать соперницу, но сама получила предупреждение за агрессивные высказывания.

https://glavred.info/sport/yazykovoy-skandal-na-pole-chto-zastavilo-sudyu-prervat-igru-i-pokazat-zheltuyu-10691066.html Ссылка скопирована

Судья показала Ирине Майбородине желтую карточку за использование русского языка во время матча чемпионата Украины / Колаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

Почему футболистку наказали желтой карточкой

Кто объяснил решение арбитра

С кем "Систерс" встретятся в следующем туре

Полузащитница женского клуба "Систерс" Ирина Майбородина получила желтую карточку во время матча чемпионата Украины против ковалевского "Колоса". Причиной стали эмоциональные высказывания на русском языке, сообщает "Суспільне Спорт".

Эпизод на поле

Эпизод произошел на 43-й минуте, когда Майбородина упала после контакта с защитницей "Колоса" Соломией Купьяк. Судья Анастасия Романюк не зафиксировала фол и после протестов футболистки наказала ее карточкой.

видео дня

"На языке России мы здесь не общаемся, это чемпионат Украины. Желтая карточка за несогласие. Попросила игрока общаться на украинском языке", - объяснила свое решение арбитр тренеру "Систерс".

Игра продолжилась до конца

Несмотря на предупреждение, Майбородина оставалась на поле до финального свистка. Победу ее команде принес гол форвардки Хесусмар Кольменарес на 76-й минуте - 2:1.

После трех туров "Систерс" имеют девять очков и делят первое место с "Металлистом 1925", "Ворсклой" и "Шахтером". Следующую игру команда проведет против "Шахтера" в субботу, 23 августа. "Колос" свой матч против "Ворсклы" сыграет днем ранее - 22 августа.

Футбол / Фото: Скриншот

Смотрите видео инцидента на поле

Другие новости украинского спорта

Как сообщал Главред, украинская пауэрлифтерка Дарья Русаненко завоевала серебряную медаль Всемирных игр-2025 в экипировочном пауэрлифтинге среди женщин в супертяжелом весе.

Ранее абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик попросил отложить переговоры о бое с обладателем временного пояса WBO Джозефом Паркером из-за травмы.

Кроме того, сборная Украины завоевала три золотые медали в турнире по боевому самбо на Всемирных играх-2025. Все финальные бои украинцы выиграли у российских спортсменов, которые выступали в нейтральном статусе.

Читайте также:

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред