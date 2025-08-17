Второе место, которое звучит громче первого: как украинка поразила на Всемирных играх

Читайте в материале:
Украинская пауэрлифтерка Дарья Русаненко завоевала серебряную медаль Всемирных игр-2025 в экипировочном пауэрлифтинге среди женщин в супертяжелом весе. Об этом сообщает "Суспільне Спорт".
Мировой рекорд в приседании
В первом упражнении - приседании со штангой - Русаненко подняла 285,5 кг, установив мировой рекорд. Это позволило ей выйти на промежуточное первое место. Ее партнерша по команде Валентина Загоруйко подняла 280 кг и на тот момент шла второй.
Потеря лидерства после жима
После выполнения жима украинские спортсменки потеряли позиции: Русаненко опустилась на второе место, а Загоруйко - на пятое. В становой тяге Русаненко подняла 217,5 кг, однако этого не хватило для возвращения лидерства.
Русаненко завершила соревнования с результатом 670,5 кг (108,98 балла) и получила серебряную награду.Чемпионкой стала канадка Рея Стинн с показателем 109,24 балла.
Командные успехи Украины
В целом украинская сборная завоевала девять медалей и досрочно выиграла командный зачет в пауэрлифтинге. в мужском тяжелом весе чемпионом стал Константин Мусиенко.
