Украинские спортсменки меняют позиции после жима и сохраняют шансы на медали мирового уровня.

Дарья Русаненко устанавливает мировой рекорд в приседании и выходит в лидеры финала Всемирных игр / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/minmolodsport/photos

Украинская пауэрлифтерка Дарья Русаненко завоевала серебряную медаль Всемирных игр-2025 в экипировочном пауэрлифтинге среди женщин в супертяжелом весе. Об этом сообщает "Суспільне Спорт".

Мировой рекорд в приседании

В первом упражнении - приседании со штангой - Русаненко подняла 285,5 кг, установив мировой рекорд. Это позволило ей выйти на промежуточное первое место. Ее партнерша по команде Валентина Загоруйко подняла 280 кг и на тот момент шла второй.

Потеря лидерства после жима

После выполнения жима украинские спортсменки потеряли позиции: Русаненко опустилась на второе место, а Загоруйко - на пятое. В становой тяге Русаненко подняла 217,5 кг, однако этого не хватило для возвращения лидерства.

Русаненко завершила соревнования с результатом 670,5 кг (108,98 балла) и получила серебряную награду.Чемпионкой стала канадка Рея Стинн с показателем 109,24 балла.

Командные успехи Украины

В целом украинская сборная завоевала девять медалей и досрочно выиграла командный зачет в пауэрлифтинге. в мужском тяжелом весе чемпионом стал Константин Мусиенко.

Кроме того, сборная Украины завоевала три золотые медали в турнире по боевому самбо на Всемирных играх-2025. Все финальные бои украинцы выиграли у российских спортсменов, которые выступали в нейтральном статусе.

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

