В ПСЖ ищут пути сосуществования Забарного с россиянином: продаст ли клуб Сафонова

Украинец Забарный подписался на всех партнеров по ПСЖ в соцсетях, кроме Сафонова.

Забарный подписался на всех партнеров по ПСЖ в соцсетях, кроме Сафонова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/illiazabarnyi

Кратко:

Поведение двух игроков будет под пристальным вниманием

Сафонов, несмотря на конкуренцию, планирует оставаться в команде

Украинский защитник Илья Забарный, который недавно присоединился к клубу "Пари Сен-Жермен", может столкнуться с непростой ситуацией в команде. Речь идет о его сосуществовании с российским вратарем Матвеем Сафоновым. Об этом сообщает на L'Еԛuіре.

Отмечается, что полномасштабная война России против Украины может повлиять на внутреннюю атмосферу французского клуба. С момента официального объявления трансфера Забарного наблюдатели обратили внимание на детали, свидетельствующие о чувствительности ситуации.

В частности, украинец подписался на всех партнеров по ПСЖ в соцсетях, кроме Сафонова.

Эксперты отмечают, что этот шаг вряд ли был случайным и отражает позицию защитника, который не может игнорировать мнение своих соотечественников даже в футбольной среде.

Тем временем Сафонов, несмотря на конкуренцию и активный ротационный подход во вратарской линии парижан, планирует оставаться в команде. Разговоры о его возможной продаже прекратились после того, как ПСЖ покинул основной голкипер - итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

Теперь, если Люка Шевалье, которого приобрели на замену итальянцу, потеряет доверие тренерского штаба, в воротах может появиться россиянин. Вопрос взаимодействия между ним и Забарным рискует выйти за пределы спортивной плоскости.

Как отмечает французское СМИ, поведение двух игроков будет под пристальным вниманием как болельщиков, так и медиа. Атмосфера в раздевалке ПСЖ может стать одним из самых обсуждаемых сюжетов нового сезона.

Как сообщал Главред, Донецкий "Шахтер" уверенно начал еврокубковый сезон, разгромив финский "Ильвес" в первом матче квалификации Лиги Европы - 6:0.

Житомирское "Полесье" впервые среди украинских клубов одержало две победы в квалификации Лиги конференций 2025/26.

В воскресенье, 10 августа, состоялся матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Шахтер" сыграл вничью с "Карпатами". Встреча завершилась со счетом 3:3.

О персоне: Илья Забарный Илья Забарный - украинский футболист, защитник клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2020 и 2024). Родился 1 сентября 2002 года в Киеве. Воспитанник киевского "Динамо". По итогам сезона 2024/25 сыграл 36 матчей и вошёл в символическую сборную самых быстрых игроков АПЛ по версии статистического портала Gradient Sports. 12 августа 2025 года перешёл в "Пари Сен-Жермен", подписав контракт со столичным клубом на пять лет. Сумма трансфера составила 63 млн евро, ещё 3 млн евро предусмотрены в виде бонусов, став самым дорогим центральным защитником в истории клуба.

