Титул WBO под угрозой: как Паркер может получить пояс без боя с Усиком

Паркер выбирает активную стратегию и не медлит с проведением следующего тяжеловесного боя.

Если Усик освободит пояс, Паркер автоматически получит статус полноценного чемпиона WBO

Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер (36-3, 24 КО), обязательный претендент на титул WBO, которым владеет Александр Усик (24-0, 15 КО), не встретится с украинским чемпионом.

Как сообщает авторитетное издание The Ring, боксер уже начал подготовку к другому поединку и прибыл в Дублин для проведения тренировочного лагеря.

Причиной срыва обязательного боя стала травма Усика. Из-за нее украинец обратился во Всемирную боксерскую организацию с просьбой отсрочить переговоры о защите титула.

Паркер, в свою очередь, не стал ждать восстановления чемпиона и уже ведет переговоры о поединке, запланированном на 25 октября. Его соперником может стать один из британских тяжеловесов: среди кандидатов называют Даниэля Дюбуа, Фабио Уордли и Дерека Чисору.

Таким образом, обязательная защита титула не состоится. Судьба чемпионского пояса теперь будет зависеть от решения Александра Усика. Если он освободит титул, Джозеф Паркер автоматически получит статус полноценного чемпиона и сможет провести первую защиту.

Ранее Главред сообщал, что Усик попал в десятку самых богатых боксеров мира. Основным фактором повышения спортсмена в рейтинге стали гонорары за последние поединки.

Кроме того, Всемирная боксерская организация (WBO) обязала украинского боксера и абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика пройти медицинское обследование.

Также украинская спортсменка Ярослава Магучих неожиданно снялась с соревнований. Она сообщила тренеру причину, почему не может продолжать выступать.

О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

