Титул WBO под угрозой: как Паркер может получить пояс без боя с Усиком

Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер (36-3, 24 КО), обязательный претендент на титул WBO, которым владеет Александр Усик (24-0, 15 КО), не встретится с украинским чемпионом.
Как сообщает авторитетное издание The Ring, боксер уже начал подготовку к другому поединку и прибыл в Дублин для проведения тренировочного лагеря.
Причиной срыва обязательного боя стала травма Усика. Из-за нее украинец обратился во Всемирную боксерскую организацию с просьбой отсрочить переговоры о защите титула.
Паркер, в свою очередь, не стал ждать восстановления чемпиона и уже ведет переговоры о поединке, запланированном на 25 октября. Его соперником может стать один из британских тяжеловесов: среди кандидатов называют Даниэля Дюбуа, Фабио Уордли и Дерека Чисору.
Таким образом, обязательная защита титула не состоится. Судьба чемпионского пояса теперь будет зависеть от решения Александра Усика. Если он освободит титул, Джозеф Паркер автоматически получит статус полноценного чемпиона и сможет провести первую защиту.
