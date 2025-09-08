Украинский футболист оказался в центре финансового скандала – о чем идет речь

Кратко:
- Зинченко проиграл суд и имеет долг в 300 тыс. фунтов
- Бухгалтеры выставили счет еще на 50 тыс. евро
- HMRC требовала закрытия компании футболиста
Александр Зинченко, который недавно присоединился к Ноттингем Форест, оказался в центре финансового скандала. Как сообщает The Sun, защитник сборной Украины проиграл суд и должен уплатить около 300 тысяч фунтов задолженности по корпоративному налогу.
Кроме того, футболист получил еще один счет - примерно 50 тысяч евро от собственных бухгалтеров.
Ликвидация компании Alex Zinchenko Image Rights
Дело начали после того, как 28-летний игрок самостоятельно ликвидировал компанию Alex Zinchenko Image Rights, через которую в свое время получал часть доходов, в частности в период выступлений за Манчестер Сити, где четыре раза становился чемпионом Англии.
Налоговая служба Великобритании (HMRC) подала иск в Высокий суд с требованием принудительно закрыть компанию. Слушания, состоявшиеся в начале 2025 года, завершились мировым соглашением: юристы футболиста согласились выплатить долг, однако тогда точная сумма не разглашалась.
О персоне: Александр Зинченко
Александр Владимирович Зинченко - украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба "Арсенал" и сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2016 и 2020), сообщает "Википедия".
