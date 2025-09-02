Усик контролирует все пояса, но нюанс: промоутер Джошуа дал неожиданный прогноз

Джозеф Паркер ждет обязательного боя с Усиком, который пытается отсрочить поединок.

Промоутер Хирн подтвердил, что Усик сохраняет титулы, но регламент заставит его освободить пояс / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa

Читайте в материале:

Когда Усик проведет бой с Паркером и какие последствия для титулов

Как решение Усика повлияет на ситуацию в супертяжелом весе

Что ждет чемпионские пояса и кто станет следующим претендентом

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) в ближайшее время может столкнуться с необходимостью отказаться от одного из своих поясов. Об этом заявил известный промоутер Эдди Хирн в интервью для Sky Sports.

Украинец уже сейчас должен провести обязательную защиту титула WBO против Джозефа Паркера (36-3, 23 КО), но, по словам Хирна, пытается отсрочить этот поединок.

Глава Matchroom Boxing, представляющий интересы Энтони Джошуа, убежден, что его подопечный вскоре снова сможет бороться за чемпионский титул.

"Сейчас все пояса у Усика. В дивизионе начнется серьезное дробление на разных чемпионов, поскольку Паркер - обязательный претендент на титул WBO, а в IBF состоится финальный отборочный поединок за статус обязательного претендента. В какой-то момент Усик освободит пояс. Думаю, у Джошуа в этом отношении все хорошо. Сейчас главное - подготовиться к бою, который может стать решающим", - сказал Хирн.

Ранее Главред сообщал, что Усик попал в десятку самых богатых боксеров мира. Основным фактором повышения спортсмена в рейтинге стали гонорары за последние поединки.

Кроме того, Всемирная боксерская организация (WBO) обязала украинского боксера и абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика пройти медицинское обследование.

Также Александр Усик вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира. Украинский абсолютный чемпион мира по боксу получил значительные гонорары за последние поединки.

О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

