Усик контролирует все пояса, но нюанс: промоутер Джошуа дал неожиданный прогноз

Читайте в материале:
- Когда Усик проведет бой с Паркером и какие последствия для титулов
- Как решение Усика повлияет на ситуацию в супертяжелом весе
- Что ждет чемпионские пояса и кто станет следующим претендентом
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) в ближайшее время может столкнуться с необходимостью отказаться от одного из своих поясов. Об этом заявил известный промоутер Эдди Хирн в интервью для Sky Sports.
Украинец уже сейчас должен провести обязательную защиту титула WBO против Джозефа Паркера (36-3, 23 КО), но, по словам Хирна, пытается отсрочить этот поединок.
Глава Matchroom Boxing, представляющий интересы Энтони Джошуа, убежден, что его подопечный вскоре снова сможет бороться за чемпионский титул.
"Сейчас все пояса у Усика. В дивизионе начнется серьезное дробление на разных чемпионов, поскольку Паркер - обязательный претендент на титул WBO, а в IBF состоится финальный отборочный поединок за статус обязательного претендента. В какой-то момент Усик освободит пояс. Думаю, у Джошуа в этом отношении все хорошо. Сейчас главное - подготовиться к бою, который может стать решающим", - сказал Хирн.
Бокс - новости по теме
Ранее Главред сообщал, что Усик попал в десятку самых богатых боксеров мира. Основным фактором повышения спортсмена в рейтинге стали гонорары за последние поединки.
Кроме того, Всемирная боксерская организация (WBO) обязала украинского боксера и абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика пройти медицинское обследование.
Также Александр Усик вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира. Украинский абсолютный чемпион мира по боксу получил значительные гонорары за последние поединки.
Читайте также:
- Ярослава Магучих неожиданно снялась с соревнований: стало известно, что произошло
- "Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в основном этапе Лиги конференций УЕФА
- Новый украинец в "Жироне": за кого испанский клуб заплатил рекордную сумму
О персоне: Александр Усик
Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред