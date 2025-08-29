"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в основном этапе Лиги конференций УЕФА

Киевской команде придется сыграть, в частности, с сильными клубами из Британии и Италии.

"Динамо" придется сыграть с клубами из Британии и Италии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fcshakhtar, https://www.instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Кратко:

"Шахтер" получил не самый сильный состав соперников

"Динамо" придется сыграть с клубами из Британии и Италии

Стали известны соперники украинских клубов "Динамо Киев" и "Шахтер" в основном этапе Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26 годов. Результаты стали известны во время трансляции жеребьевки.

"Шахтер" получил не самый сильный состав соперников. Одним из соперников "горняков" станет клуб "Хамрун Спартанс", который недавно уступил "Динамо" в отборе к Лиге чемпионов.

Киевской команде придется сыграть, в частности, с сильными клубами из Британии и Италии.

Соперники "Динамо":

"Кристал Пэлас" (дома);

"Фиорентина" (в гостях);

"Зрински" (дома);

"Омония" (в гостях);

"Ноа" (дома);

"Самсунпор" (в гостях).

Соперники "Шахтера":

"Легия" (дома);

"Шемрок Роверс" (в гостях);

"Риека" (дома);"Абердин" (в гостях);

"Брейдаблик" (дома);

"Хамрун Спартанс" (в гостях).

Известно, что старт группового раунда Лиги конференций состоится 2 октября.

