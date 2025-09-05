Мбаппе выделил ключевого игрока: кто из сборной Украины привлек внимание звезды "Реала"

Мбаппе комментирует украинских игроков и готовится к тяжелому противостоянию на поле.

Сборная Украины настраивается на поединок против французов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кто из украинских игроков привлек внимание Мбаппе

Когда национальная команда сыграет следующий матч против Азербайджана

Сборная Украины 5 сентября проведет матч против Франции во Вроцлаве. Накануне встречи с французской командой свое мнение о сопернике высказал форвард французской сборной и мадридского "Реала" Килиан Мбаппе.

"Кого могу выделить в сборной Украины? Лунина, но он не будет играть. У нас есть все, что нам нужно, чтобы добиться больших успехов. Все начинается завтра. Я стараюсь не заглядывать слишком далеко вперед, до завершения сезона", - отметил Мбаппе на пресс-конференции. видео дня

Стоит напомнить, что Лунин и Мбаппе выступают за один клуб - мадридский "Реал", однако украинский голкипер пропустит матчи сборной из-за проблем с поясницей.

Следующий поединок Украины

После игры с Францией, 9 сентября, национальная команда Украины отправится в Баку на поединок против Азербайджана

О персоне: Сергей Ребров Сергей Станиславович Ребров - украинский футболист, нападающий и футбольный тренер и функционер. С 7 июня 2023 года - главный тренер сборной Украины. С 25 января 2024 года - вице-президент Украинской ассоциации футбола, сообщает "Википедия".

