Мбаппе выделил ключевого игрока: кто из сборной Украины привлек внимание звезды "Реала"

Руслан Иваненко
5 сентября 2025, 01:11
Мбаппе комментирует украинских игроков и готовится к тяжелому противостоянию на поле.
Сборная Украины настраивается на поединок против французов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Сборная Украины 5 сентября проведет матч против Франции во Вроцлаве. Накануне встречи с французской командой свое мнение о сопернике высказал форвард французской сборной и мадридского "Реала" Килиан Мбаппе.

"Кого могу выделить в сборной Украины? Лунина, но он не будет играть. У нас есть все, что нам нужно, чтобы добиться больших успехов. Все начинается завтра. Я стараюсь не заглядывать слишком далеко вперед, до завершения сезона", - отметил Мбаппе на пресс-конференции.

Стоит напомнить, что Лунин и Мбаппе выступают за один клуб - мадридский "Реал", однако украинский голкипер пропустит матчи сборной из-за проблем с поясницей.

Следующий поединок Украины

После игры с Францией, 9 сентября, национальная команда Украины отправится в Баку на поединок против Азербайджана

Как сообщал Главред, "Динамо" потерпело неудачный результат в матче квалификации Лиги чемпионов против Пафоса. Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский остался недовольным игрой своих подопечных.

Кроме того, наставник национальной команды Сергей Ребров снова сталкивается с проблемами в составе перед сентябрьскими матчами отбора к ЧМ-2026.

Также легенда киевского "Динамо" Йожеф Сабо высказал критику в адрес игроков клуба перед матчем Лиги Европы против "Маккаби" Тель-Авив.

О персоне: Сергей Ребров

Сергей Станиславович Ребров - украинский футболист, нападающий и футбольный тренер и функционер. С 7 июня 2023 года - главный тренер сборной Украины. С 25 января 2024 года - вице-президент Украинской ассоциации футбола, сообщает "Википедия".

