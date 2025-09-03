В последний момент: Ребров делает неожиданную замену в сборной перед самым матчем

Сборная Украины меняет состав из-за кадровых потерь и ищет резервные варианты на фланге.

Ребров срочно вызывает Дубинчака из-за травмы Миколенко и готовит состав к матчам / Колаж: Главред, фото: instagram.com/zbirna.ua

Виталий Миколенко травмирован и пропускает матчи сборной Украины

Ребров вызвал Дубинчака вместо Миколенко перед сентябрьскими матчами

Сборная Украины сталкивается с кадровыми проблемами на левом фланге

Наставник национальной команды Сергей Ребров снова сталкивается с проблемами в составе перед сентябрьскими матчами отбора к ЧМ-2026.

По информации УАФ, травму получил Виталий Миколенко, однако характер повреждения пока неизвестен. Игрок "Эвертона" не сможет помочь сборной в матчах против Франции и Азербайджана.

Главный тренер Сергей Ребров срочно вызвал в лагерь команды защитника "Динамо" Владислава Дубинчака, который играет на той же позиции, что и Миколенко.

Резервные варианты

Кроме того, на левом фланге обороны есть еще несколько вариантов на случай форс-мажора: Никита Матвиенко, Александр Зинченко и Богдан Михайличенко.

Ранее, 2 сентября, в сборной уже было кадровое изменение - вместо Андрея Лунина в команду вызвали Георгия Бущана.

График матчей отбора ЧМ-2026

Матчи отбора к ЧМ-2026 начнутся 5 сентября поединком Украины против Франции, а 9 сентября подопечные Реброва сыграют с Азербайджаном.

О персоне: Сергей Ребров Сергей Станиславович Ребров - украинский футболист, нападающий и футбольный тренер и функционер. С 7 июня 2023 года - главный тренер сборной Украины. С 25 января 2024 года - вице-президент Украинской ассоциации футбола, сообщает "Википедия".

