В последний момент: Ребров делает неожиданную замену в сборной перед самым матчем

Кратко:
- Виталий Миколенко травмирован и пропускает матчи сборной Украины
- Ребров вызвал Дубинчака вместо Миколенко перед сентябрьскими матчами
- Сборная Украины сталкивается с кадровыми проблемами на левом фланге
Наставник национальной команды Сергей Ребров снова сталкивается с проблемами в составе перед сентябрьскими матчами отбора к ЧМ-2026.
По информации УАФ, травму получил Виталий Миколенко, однако характер повреждения пока неизвестен. Игрок "Эвертона" не сможет помочь сборной в матчах против Франции и Азербайджана.
Главный тренер Сергей Ребров срочно вызвал в лагерь команды защитника "Динамо" Владислава Дубинчака, который играет на той же позиции, что и Миколенко.
Резервные варианты
Кроме того, на левом фланге обороны есть еще несколько вариантов на случай форс-мажора: Никита Матвиенко, Александр Зинченко и Богдан Михайличенко.
Ранее, 2 сентября, в сборной уже было кадровое изменение - вместо Андрея Лунина в команду вызвали Георгия Бущана.
График матчей отбора ЧМ-2026
Матчи отбора к ЧМ-2026 начнутся 5 сентября поединком Украины против Франции, а 9 сентября подопечные Реброва сыграют с Азербайджаном.
О персоне: Сергей Ребров
Сергей Станиславович Ребров - украинский футболист, нападающий и футбольный тренер и функционер. С 7 июня 2023 года - главный тренер сборной Украины. С 25 января 2024 года - вице-президент Украинской ассоциации футбола, сообщает "Википедия".
