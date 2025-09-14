В Польше растет неприязнь к Украине - Туск

Премьер Польши призвал политики остановить антиукраинскую волну, которую инспирировала Россия.

Польшу накрыла волна антиукраинских настроений / Коллаж Главред, фото УНИАН

Что известно:

Польшу накрыла волна антиукраинских настроений

Антиукраинскую волну инспирировала Россия

Антиукраинские настроения поддержали польские политики

По Польше внезапно начала распространяться волна антиукраинских настроений. Ее поддержали даже польские политики. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети Х.

Он утверждает, что антиукраинская волна была инспирирована российским Кремлем.

"Растет волна пророссийских настроений и неприязни к охваченной войной Украине, создаваемая Кремлем на основе настоящих страхов и эмоций", - отметил Туск.

Он призвал польских политиков остановить волну, "а не плыть на ней".

"Это испытание на патриотизм и зрелость всей польской политической элиты", - подытожил Туск.

Атака на Польшу - мнение эксперта

В интервью Главреду содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник отметил, что российская атака на Польшу была спланированной и целенаправленной. Враг пытается разрушить НАТО изнутри, ставя под сомнение позицию НАТО и пытаясь втянуть союзников в дискуссию: это следует рассматривать как акт агрессии или нет.

"Таким образом Россия пытается внести раскол внутри Альянса. Ведь очевидно, что страны, которые чувствуют непосредственную угрозу (Польша, страны Балтии), будут настаивать на том, что это уже акт агрессии и надо реагировать. Другие страны могут поддерживать противоположную точку зрения, и именно это расхождение приводит к подрыву доверия к коллективным гарантиям. Это же классический вопрос: кто готов умирать за Нарву? А теперь может возникнуть новый - кто готов умирать за Жешув?" - сказал Мельник.

Налет дронов РФ на Польшу - новости по теме

Напомним, 10 сентября около 20 российских беспилотных летательных аппаратов пересекли границу Польши. На это отреагировали союзные войска и польская авиация, которые сбили дроны РФ. Это стало первым случаем, когда НАТО открыло огонь по российским воздушным целям, что подчеркивает серьезность нарушения.

Кремль, как обычно, дистанцировался от атаки своих дронов на территорию Польши, перенаправляя запросы на комментарии в Министерство обороны России. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "Кремль не имеет новых комментариев", а заявления Варшавы относительно "инцидента с дронами" являются "характерной риторикой" для всех европейских столиц.

Президент США Дональд Трамп допустил, что нарушение воздушного пространства Польши могло произойти по ошибке. В то же время он подчеркнул, что недоволен "ничем, что связано с этой ситуацией".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита в Киев опроверг утверждение Трампа о возможной "ошибке" российских дронов. По данным польской стороны, в ночь атаки над Польшей зафиксировали 19 дронов, а над Украиной - более 400 беспилотников и несколько десятков ракет.

О персоне: Дональд Туск Дональд Францишек Туск (род.22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023),Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

