'В какую ложь нам верить?': Сикорский высмеял оправдания РФ о дронах в Польше

Министр иностранных дел Польши обратил внимание на противоречивые заявления России.

https://glavred.info/world/kakoy-lzhi-nam-verit-sikorskiy-vysmeyal-opravdaniya-rf-o-dronah-v-polshe-10697801.html Ссылка скопирована

Сикорский указал на противоречивые заявления Кремля / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, x.com/sikorskiradek

Главное:

РФ говорит, что нарушение воздушного пространства Польши было случайным

В то же время посол РФ в ООН говорит, что залет БпЛА физически невозможен

Сикорский подчеркнул, что эти заявления противоречат друг другу

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратил внимание на противоречивые заявления России о вторжении ее дронов в воздушное пространство Польши. Об этом он написал в соцсети X.

"Российское правительство утверждает, что российские беспилотники ошибочно нарушили воздушное пространство Польши, тогда как посол России в ООН утверждает, что для российских беспилотников физически невозможно достичь Польши. Какой российской лжи нам следует верить?" - отметил он. видео дня

Его сообщение появилось после заседания Совета Безопасности ООН, проведенного по просьбе Польши для обсуждения инцидента.

Что говорили в РФ

Во время заседания российский постоянный представитель в ООН Василий Небензя заявил, что максимальная дальность полета российских дронов не превышает 700 км, что делает их достижение польской территории якобы "физически невозможным".

Ранее Россия объясняла инцидент тем, что дроны якобы случайно нарушили польское воздушное пространство. Сикорский в своей публикации подчеркнул очевидную противоречивость этих заявлений и поставил под сомнение их достоверность.

Могла ли атака быть случайной

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в интервью Главреду отметил, что ночная атака российских дронов на Польшу 10 сентября существенно отличается от предыдущих инцидентов и вряд ли была случайностью. Один или два случая еще можно было бы объяснить техническими проблемами или влиянием РЭБ, но массированная операция выглядит сознательно спланированной.

Мельник подчеркнул, что главная цель России - демонстрировать, что она фактически ведет войну с НАТО, а стратегическая задача Кремля состоит в том, чтобы ослабить или разрушить Альянс.

"Ведь прямое столкновение не оставляет России никаких шансов: оно либо завершится ее поражением, либо приведет к ядерной катастрофе. Поэтому все подобные действия - лишь один из примеров более широкой тактики. Можно вспомнить и другие провокации: вмешательство в GPS, инциденты в британских водах, подводные диверсии и тому подобное. Это все относится к так называемой войне ниже порога (below the threshold of war)", - подчеркнул он.

Налет дронов РФ на Польшу - новости по теме

Напомним, 10 сентября около 20 российских беспилотных летательных аппаратов пересекли границу Польши. На это отреагировали союзные войска и польская авиация, которые сбили дроны РФ. Это стало первым случаем, когда НАТО открыло огонь по российским воздушным целям, что подчеркивает серьезность нарушения.

Кремль, как обычно, дистанцировался от атаки своих дронов на территорию Польши, перенаправляя запросы на комментарии в Министерство обороны России. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "Кремль не имеет новых комментариев", а заявления Варшавы относительно "инцидента с дронами" являются "характерной риторикой" для всех европейских столиц.

Президент США Дональд Трамп допустил, что нарушение воздушного пространства Польши могло произойти по ошибке. В то же время он подчеркнул, что недоволен "ничем, что связано с этой ситуацией".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита в Киев опроверг утверждение Трампа о возможной "ошибке" российских дронов. По данным польской стороны, в ночь атаки над Польшей зафиксировали 19 дронов, а над Украиной - более 400 беспилотников и несколько десятков ракет.

Читайте также:

О персоне: Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред