"Я не собираюсь никого защищать": Трамп резко высказался об атаке на Польшу

Американский президент не советует другим странам приближаться к Польше.

Трамп отказался защищать Польшу / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Что известно:

Трамп отказываться защищать Польшу от российских атак

Американский президент не советует приближаться к Польше

Российские оккупанты атаковали Польшу ударными беспилотниками. Также недалеко от границы в Беларуси начались военные учения с РФ. В Польше обеспокоены и готовятся к возможным провокациям. Однако президент США Дональд Трамп дал неожиданный комментарий. Видео с его заявлением уже разлетелось в Сети.

Трамп открыто заявил, что не будет принимать прямое участие в защите Польши.

"Я не собираюсь никого защищать. Но в любом случае вам не следует приближаться к Польше", - сказал американский президент.

Смотрите видео с заявлением Дональда Трампа:

Трамп отказался защищать Польшу / фото: скриншот

НАТО готовит военный ответ

Как писал Bloomberg, НАТО готовит военный ответ на атаку беспилотников на Польшу. Первый ответ уже был представлен в среду, 11 сентября, когда генсекретарь НАТО Марк Рютте назвал поведение России безрассудным.

Военный ответ НАТО будет координировать Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, который отвечает за планирование и проведение военных операций.

Атака на Польшу - мнение эксперта

В интервью Главреду содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник отметил, что российская атака на Польшу была спланированной и целенаправленной. Враг пытается разрушить НАТО изнутри, ставя под сомнение позицию НАТО и пытаясь втянуть союзников в дискуссию: это следует рассматривать как акт агрессии или нет.

"Таким образом Россия пытается внести раскол внутри Альянса. Ведь очевидно, что страны, которые чувствуют непосредственную угрозу (Польша, страны Балтии), будут настаивать на том, что это уже акт агрессии и надо реагировать. Другие страны могут поддерживать противоположную точку зрения, и именно это расхождение приводит к подрыву доверия к коллективным гарантиям. Это же классический вопрос: кто готов умирать за Нарву? А теперь может возникнуть новый - кто готов умирать за Жешув?" - сказал Мельник.

Атак БпЛА по Польше - новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 10 сентября российские беспилотники атаковали Польшу. По данным Der Spiegel, главной целью стал логистический центр НАТО в Жешуве, который обеспечивает западные поставки вооружения для Украины.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что Дональду Трампу следует понять тщетность попыток договориться с Путиным, ведь Россия не планирует завершать войну против Украины. Он подчеркнул, что удары дронов коснулись и НАТО, и только решительные действия заставят Путина осознать бесперспективность своих планов.

Президент США Дональд Трамп допустил, что нарушение воздушного пространства Польши могло быть ошибкой, при этом отметив, что он недоволен "ничем, что связано с этой ситуацией".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита в Киев опроверг слова Трампа о возможной "ошибке" российских дронов над Польшей. В ночь атаки зафиксировали 19 дронов над Польшей и более 400 дронов и несколько десятков ракет над Украиной.

