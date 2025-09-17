Укр
Читать на украинском
Приедут ли поляки на обучение в Украину: в МИД анонсировали важный визит

Марина Фурман
17 сентября 2025, 16:39
Пока неизвестны детали предстоящего визита делегации Польши в Украину.
Шахед, флаг Польши, Тихий
Тихий анонсировал визит польской делегации в Украину / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

  • Польская делегация прибудет в Украину
  • Визит запланирован на текущую неделю

Недавнее вторжение российских беспилотников в Польшу вызвало тревогу во всей Европе. Польские политики изъявили желание, чтобы украинские инструкторы научили сбивать российские дроны. Уже на этой неделе Украина ожидает визит польской делегации. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга, которого цитирует Новини.LIVE.

Тихий отказался рассказывать подробности предстоящего визита делегации Польши, однако подтвердил, что визит уже запланирован.

"Действительно, мы делегацию ожидаем на этой неделе. Она будет на высоком уровне. Дальнейшие детали сообщит Министерство обороны", - сказал спикер МИД.

Он добавил, что Украина готова поделиться опытом с Польшей, вероятно, имея в виду опыт в противодействии беспилотникам РФ.

Тихий выразил надежду, что запланированный визит станет важным шагом на пути совместной работы с партнерами над повышением безопасности пограничного пространства, как Украины, так и союзников.

Атака дронов РФ на Польшу - что известно

Напомним, Главред писал, что в ночь на 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши. Несколько БПЛА залетели на территорию страны. Польская авиация была поднята на перехват.

Отражать российскую атаку также помогали военно-воздушные силы Нидерландов и авиация НАТО.

Президент США Дональд Трамп предположил, что нарушение воздушного пространства Польши могло быть ошибкой, при этом отметив, что он недоволен "ничем, что связано с этой ситуацией".

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита в Киев опроверг слова Трампа о возможной "ошибке" российских дронов над Польшей.

О персоне: Георгий Тихий

Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

Осенью рассыпать по почве: как одно удобрение сделает землю плодородной без усилий

Осенью рассыпать по почве: как одно удобрение сделает землю плодородной без усилий

"Мне лучше уйти": Пугачева сделала резкое заявление после интервью

"Мне лучше уйти": Пугачева сделала резкое заявление после интервью

Луна удаляется от Земли: ученые объяснили, как теперь изменится длительность дня

Луна удаляется от Земли: ученые объяснили, как теперь изменится длительность дня

Где больше всего грибов в Украине: неожиданный ответ сразит просто наповал

Где больше всего грибов в Украине: неожиданный ответ сразит просто наповал

