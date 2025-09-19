Изменения в бюджет - вопрос времени: Марченко допустил увеличение расходов на оборону

Правительство планирует еще раз увеличить расходы на оборону в бюджете-2025.

Правительство планирует еще раз увеличить расходы на оборону в бюджете-2025 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 38 отдельная бригада морской пехоты

Кратко:

Решение об изменениях в бюджет основано на ситуации на поле боя

Проводятся консультации с представителями сектора безопасности и обороны

Министерство финансов допускает еще одно увеличение расходов на оборону в государственном бюджете на 2025 год. Изменения в бюджет - это только вопрос времени. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время презентации бюджета на следующий год в Раде.

По его словам, это решение вызвано ситуацией на поле боя.

"Мы готовы и будем оперативно реагировать, несмотря на то, что иногда нам придется принимать сложные решения", - сказал он.

Марченко сообщил, что сейчас проводятся консультации с представителями сектора безопасности и обороны, с министром обороны, с первым вице-премьер.

"У нас есть понимание, каким образом мы будем закрывать эту потребность, у нас есть ресурс", - сказал он и добавил, что изменения в бюджет - это только вопрос времени.

Марченко заявил, что все доходы бюджета, которые запланированы в бюджете на 2026 год в сумме 2,8 млрд гривен, будут направлены на сектор безопасности и обороны.

Министр финансов Сергей Марченко считает, что война в Украине продлится еще как минимум год.

Министерство финансов Украины исходит из более пессимистичного сценария и проект Госбюджета-2026 будет сформирован из расчета, что война будет до конца следующего года. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко

Напомним, народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что война в Украине идет к завершению.

О персоне: Сергей Марченко Украинский экономист и политический деятель, кандидат экономических наук. Занимал должность заместителя министра финансов Украины (2016-2018). Работал на должности заместителя Главы Администрации Президента Украины (2018-2019). Министр финансов Украины с 30 марта 2020 года, пишет Википедия.

