Изменения в бюджет - вопрос времени: Марченко допустил увеличение расходов на оборону

Кратко:
- Решение об изменениях в бюджет основано на ситуации на поле боя
- Проводятся консультации с представителями сектора безопасности и обороны
Министерство финансов допускает еще одно увеличение расходов на оборону в государственном бюджете на 2025 год. Изменения в бюджет - это только вопрос времени. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время презентации бюджета на следующий год в Раде.
"Будем ли мы обращаться с потребностью дополнительно на сектор безопасности и обороны? Да, действительно есть такая вероятность, что мы будем вынуждены менять бюджет 2025 года еще раз", - сказал он.
По его словам, это решение вызвано ситуацией на поле боя.
"Мы готовы и будем оперативно реагировать, несмотря на то, что иногда нам придется принимать сложные решения", - сказал он.
Марченко сообщил, что сейчас проводятся консультации с представителями сектора безопасности и обороны, с министром обороны, с первым вице-премьер.
"У нас есть понимание, каким образом мы будем закрывать эту потребность, у нас есть ресурс", - сказал он и добавил, что изменения в бюджет - это только вопрос времени.
Марченко заявил, что все доходы бюджета, которые запланированы в бюджете на 2026 год в сумме 2,8 млрд гривен, будут направлены на сектор безопасности и обороны.
Министр финансов Сергей Марченко считает, что война в Украине продлится еще как минимум год.
Министерство финансов Украины исходит из более пессимистичного сценария и проект Госбюджета-2026 будет сформирован из расчета, что война будет до конца следующего года. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко
Напомним, народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что война в Украине идет к завершению.
О персоне: Сергей Марченко
Украинский экономист и политический деятель, кандидат экономических наук. Занимал должность заместителя министра финансов Украины (2016-2018). Работал на должности заместителя Главы Администрации Президента Украины (2018-2019). Министр финансов Украины с 30 марта 2020 года, пишет Википедия.
