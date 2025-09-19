Укр
Изменения в бюджет - вопрос времени: Марченко допустил увеличение расходов на оборону

Виталий Кирсанов
19 сентября 2025, 11:46
Правительство планирует еще раз увеличить расходы на оборону в бюджете-2025.
Кратко:

  • Решение об изменениях в бюджет основано на ситуации на поле боя
  • Проводятся консультации с представителями сектора безопасности и обороны

Министерство финансов допускает еще одно увеличение расходов на оборону в государственном бюджете на 2025 год. Изменения в бюджет - это только вопрос времени. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время презентации бюджета на следующий год в Раде.

"Будем ли мы обращаться с потребностью дополнительно на сектор безопасности и обороны? Да, действительно есть такая вероятность, что мы будем вынуждены менять бюджет 2025 года еще раз", - сказал он.

По его словам, это решение вызвано ситуацией на поле боя.

"Мы готовы и будем оперативно реагировать, несмотря на то, что иногда нам придется принимать сложные решения", - сказал он.

Марченко сообщил, что сейчас проводятся консультации с представителями сектора безопасности и обороны, с министром обороны, с первым вице-премьер.

"У нас есть понимание, каким образом мы будем закрывать эту потребность, у нас есть ресурс", - сказал он и добавил, что изменения в бюджет - это только вопрос времени.

Марченко заявил, что все доходы бюджета, которые запланированы в бюджете на 2026 год в сумме 2,8 млрд гривен, будут направлены на сектор безопасности и обороны.

Война в Украине и бюдже - новости по теме

Министр финансов Сергей Марченко считает, что война в Украине продлится еще как минимум год.

Министерство финансов Украины исходит из более пессимистичного сценария и проект Госбюджета-2026 будет сформирован из расчета, что война будет до конца следующего года. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко

Напомним, народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что война в Украине идет к завершению.

Другие новости:

О персоне: Сергей Марченко

Украинский экономист и политический деятель, кандидат экономических наук. Занимал должность заместителя министра финансов Украины (2016-2018). Работал на должности заместителя Главы Администрации Президента Украины (2018-2019). Министр финансов Украины с 30 марта 2020 года, пишет Википедия.

Гороскоп на сегодня 19 сентября: Девам - большая возможность, Рыбам - сюрприз

Гороскоп на сегодня 19 сентября: Девам - большая возможность, Рыбам - сюрприз

Новая эра Тины: певица Кароль элегантно сообщила о переменах

Новая эра Тины: певица Кароль элегантно сообщила о переменах

Гороскоп Таро на сегодня 19 сентября: Львам - верить в себя, Весам - идти вперед

Гороскоп Таро на сегодня 19 сентября: Львам - верить в себя, Весам - идти вперед

Под ударом были шесть областей: что известно о последствиях ночной атаки дронов РФ

Под ударом были шесть областей: что известно о последствиях ночной атаки дронов РФ

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины

