В Украине массово упали цены на ключевые овощи - что и сколько стоит

За неделю в Украине изменились цены на овощи и фрукты.

https://glavred.info/economics/v-ukraine-massovo-upali-ceny-na-klyuchevye-ovoshchi-chto-i-skolko-stoit-10700270.html Ссылка скопирована

В Украине резко подешевели популярные овощи / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Кратко:

В Украине подешевели ключевые овощи и бахчевые культуры

Единственным овощем, который подорожал, были огурцы

Фрукты в основном подорожали

В течение недели в Украине подешевели несколько ключевых овощей и бахчевых культур. В то же время фрукты в основном дорожали. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Белокочанная капуста подешевела с 9 гривен до 5 гривен за килограмм. Подобную тенденцию показали и другие корнеплоды: морковь снизилась в цене с 8 до 6 гривен за килограмм, а свекла подешевела с 8 до 5 гривен.

видео дня

Цены на красные томаты немного снизились с 12-55 гривен до 12-40 гривен за килограмм. Зато огурцы значительно подорожали - с 15-30 гривен до 20-40 гривен за килограмм.

Перец Белозерка и пекинская капуста подешевели незначительно, а брокколи потеряли в цене больше - с 40-70 гривен до 40-55 гривен за килограмм. Кабачки дешевеют уже третью неделю подряд, сейчас их продают по 6-15 гривен за килограмм, раньше цены были 10-17 гривен.

Какие цены на зелень в Украине

Что касается зелени, зеленый лук подешевел со 100-180 гривен до 70-150 гривен за килограмм, укроп - с 70-150 до 70-120 гривен. В то же время подорожали петрушка - с 40-100 до 60-105 гривен за килограмм и салат - с 30-75 до 30-85 гривен.

Как изменились цены на фрукты за неделю

Что касается фруктов и ягод, цены менялись неравномерно. Персики теперь стоят от 50 до 120 гривен за килограмм, тогда как раньше их цена была 50-100 гривен. Нектарины прибавили еще больше в стоимости - с 30-110 гривен до 35-140 гривен за килограмм. Также выросли цены на сливы с 18-35 до 20-50 гривен, а груши - с 15-90 до 20-90 гривен за килограмм.

В то же время некоторые ягоды и фрукты подешевели. Виноград снизился в цене с 50-140 гривен до 40-120 гривен за килограмм. Арбузы стали дешевле - с 13-25 гривен до 10-17 гривен, а дыни немного подешевели с 25-55 до 20-55 гривен за килограмм.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Что осенью будет с ценами на продукты

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил, что в сентябре-октябре цены на овощи будут оставаться низкими. Однако после того, как часть урожая заложат на хранение, возможно подорожание.

Он напомнил, что в прошлом году из-за засухи урожай был слабым, а цены - высокими. Зато в этом году благодаря большому предложению овощи "борщевого набора" дешевеют.

"В целом в этом сезоне цены на овощи на 30-40% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Это касается картофеля, моркови, свеклы, капусты, то есть овощей борщевого набора", - подчеркнул Марчук.

Цены на продукты - новости Украины

Напомним, в Украине цены на хлеб продолжают расти. До конца года подорожание составит в среднем 11-23% в зависимости от вида.

Также продолжает расти стоимость молочной продукции, особенно сыра и сливочного масла. Аналитик УКАБ Максим Гопка объясняет это подорожанием кормов для животных и сокращением поголовья коров.

Как сообщал Главред, цены на морковь начали снижаться после длительного периода стабильности. Сейчас корнеплоды продают по 6-13 гривен за килограмм.

Читайте также:

Об источнике: EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред