Евро по 55: экономист спрогнозировал, когда валюта 'взлетит' до этой отметки

Эксперт спрогнозировал курс евро на 2026 год / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда евро может пересечь "психологическую" отметку

Сколько будет стоить европейская валюта в 2026 году

В 2026 году курс евро может пересечь "психологическую" отметку и подняться до уровня 54-55 грн/евро. Об этом сообщил экономист Олег Устенко в комментарии для Новини.LIVE.

Экономист рассказал, что резкий "скачок" европейской валюты возможен только при соблюдении двух условий - реализации довольно пессимистического "бюджетного" прогноза по курсу доллара одновременно с укреплением евро к американской валюте.

По его словам, последние колебания курса евро-доллар являются серьезными, при этом он рекомендует не паниковать из-за краткосрочных "прыжков".

Однако, экономист призвал украинцев сохранять свои сбережения, так как это главная задача для населения в условиях такой волатильности валют.

Экономист Устенко объяснил простую схему, как посчитать курс евро к гривне на следующий год.

Если в 2026 году евро будет стоить 1,2 доллара (сейчас оно 1,17), а средний курс доллара в Украине составит примерно 45,5 грн, то надо просто 45,5 умножить на 1,2. В результате получим ориентировочный курс евро - около 54,6 грн.

Каким будет курс доллара и евро с новой рабочей недели - прогноз банкира

Напомним, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что на следующей неделе колебания курса доллара будут происходить в пределах 41,2-41,5 грн/долл.

Курс европейской валюты будет зависеть от соотношения доллара к евро на мировых рынках. Ожидается, что соотношение сохранится в промежутке 1,15-1,2, что для украинского курса будет означать колебания евро в пределах 47,5-49 грн.

Напомним, Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара к гривне на понедельник, 22 сентября. Американская валюта дорожает третий день подряд.

Тем временем, как писал Главред, евро достиг самого высокого уровня против доллара за последние четыре года - 1,1867 доллара, что эксперты объясняют ростом спроса на хеджирование инвестиций.

Ранее в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital отмечалось, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года.

О персоне: Олег Устенко Олег Устенко - украинский экономист. Советник Президента Украины с 28 мая 2019 по 30 марта 2024 года. Член наблюдательного совета Международного Фонда Блейзера. Осуществленные им финансово-экономические исследования и разработки сфокусированы на странах с развивающимися рынками. Страны СНГ и Украина представляют его основной интерес, пишет Википедия.

