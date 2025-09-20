Риск резкого роста доллара: неожиданный прогноз по курсу валют

На формирование валютного курса будет влиять сразу несколько важных факторов, говорит Тарас Лесовой.

Прогноз курса доллара / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

По словам банкира Тараса Лесового, уже на следующей неделе на валютном рынке может начаться ключевое движение, которое определит тренды курса до конца 2025 года.

Как отметил в интервью 24 Каналу, на формирование валютного курса будет влиять сразу несколько важных факторов — от уровня инфляции и состояния мировой геополитики до внутренней экономической ситуации в Украине.

Эксперт также подчеркнул, что эти факторы будут определять поведение как бизнеса, так и населения, однако особую роль продолжит играть Национальный банк Украины, который даже в условиях войны проводит взвешенную политику, эффективно сдерживая резкие колебания курса.

По его оценке, влияние всех вышеуказанных факторов особенно проявится в четвёртом квартале 2025 года (октябрь–декабрь), но при этом существенных скачков курса ожидать не стоит.

/ Инфографика: Главред

Прогноз курса доллара: мнение эксперта

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что Нацбанк Украины в текущих условиях располагает всеми инструментами для поддержания стабильности гривны.

Тем не менее, эксперт предупреждает: до конца года национальная валюта может несколько ослабнуть, поскольку сохраняются существенные риски, связанные с вопросами безопасности.

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.

