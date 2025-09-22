Цены на яйца снизились: стоимость в супермаркетах резко изменилась

Несмотря на снижение, эксперты предупреждают: в ближайшем будущем цены могут вновь начать расти.

В Украине изменились цены на яйца / Коллаж: Главред, фото: pixabay, pexels

Зафиксировано определенное снижение цен на куриные яйца

В ближайшем будущем цены могут вновь начать расти

В украинских супермаркетах зафиксировано определенное снижение цен на куриные яйца.

Неупакованные яйца в среднем стоят 4,77 грн за штуку, что эквивалентно 47,7 грн за десяток — это на 67 копеек дешевле по сравнению с серединой августа, сообщает Oboz.

Несмотря на снижение, эксперты предупреждают: в ближайшем будущем цены могут вновь начать расти.

Актуальные цены в торговых сетях варьируются от 4,39 до 5,7 грн за штуку, то есть от 43,9 до 57 грн за десяток:

Ашан — 4,5 грн за яйцо (45 грн за десяток);

Novus — 4,39 грн за штуку (43,9 грн/10 шт);

МегаМаркет — 5,7 грн за яйцо (57 грн/десяток);

ЭКОмаркет — 4,49 грн за единицу (44,9 грн за 10 шт).

Прогноз цен: мнение эксперта

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, уже осенью стоимость яиц может вырасти примерно на 10%. Однако, как уточнил эксперт, такой сценарий возможен только при условии повышения тарифов на электроэнергию. Пока же ситуация на рынке оценивается как стабильная и сбалансированная.

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

