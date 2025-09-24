Укр
Удар по кошелькам: в Украине неожиданно выросли цены на популярный продукт

Анна Косик
24 сентября 2025, 16:34
Базовый продукт за последние недели подорожал на несколько гривен.
Деньги, супермаркет
За пачку масла украинцам придется отдать кругленькую сумму

Главное:

  • В Украине подорожало масло
  • Самая дешевая пачка масла стоит более 100 гривен

Цены на продукты в украинских супермаркетах меняются чуть ли не ежедневно. В основном, они растут. Не исключением является и сливочное масло двух производителей.

Как свидетельствуют данные на сайте Минфин, по состоянию на 24 сентября, средняя цена на сливочное масло заметно выросла по сравнению со среднемесячным показателем августа.



Как изменились цены в супермаркетах

Масло Крестьянское 72,5% весом 200 граммов сегодня в среднем стоит 118,02 гривны. Что интересно, еще в прошлом месяце его продавали по 110,76 гривны за пачку.

В то же время масло Яготинское 73% в конце сентября не так заметно выросло в цене. Сейчас его можно купить по 108,95 гривен за 200 граммов, тогда как в августе оно стоило 108,22 гривны.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине

Почему в Украине растут цены на масло - мнение эксперта

Главред писал, что аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка объяснил устойчивый рост цен на молочную продукцию тем, что уменьшается поголовье коров на хозяйствах, а также растут расходы на корма для животных.

По прогнозам экспертов, эта тенденция в ближайшее время не остановится, поэтому в супермаркетах ценники на масло будут повышать и в дальнейшем.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в течение недели в Украине подешевели несколько ключевых овощей и бахчевых культур. В то же время фрукты на рынке в основном дорожали.

Ранее сообщалось, что кофе популярного производителя весом 210 граммов, по состоянию на 23 сентября, стоил в среднем 588,60 гривны. Зато среднемесячная цена в августе на такую же упаковку составляла 549,56 гривны.

Накануне стало известно, что в украинских супермаркетах зафиксировано некоторое снижение цен на куриные яйца. Неупакованные яйца в среднем стоят 4,77 грн за штуку, что эквивалентно 47,7 грн за десяток - это на 67 копеек дешевле по сравнению с серединой августа.

Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.






