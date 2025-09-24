Выход Украины на границы 1991 года - в Кремле сделали неожиданное заявление о войне

В Кремле отреагировали на заявление Трампа о возможности возвращения Украиной всех своих территорий и назвали его ошибочным.

В Кремле сделали новое заявление о войне и ответили Трампу / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

В Кремле опровергли заявление Трампа о возвращении Украины к "первобытным границам"

Песков назвал войну против Украины судьбоносной для РФ

Президент США Дональд Трамп накануне выразил уверенность, что Украина сможет вернуть свои территории "в первоначальном виде" при поддержке Европейского Союза. Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским СМИ отреагировал на это заявление президента США.

Дмитрий Песков назвал такое заявление ложным. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация, по его мнению, существенно отличается от весны 2022 года, а позиции Украины якобы ухудшились.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Марко Рубио планирует донести до американской стороны официальную позицию Москвы по войне в Украине.

Песков также сделал новое заявление относительно войны РФ против Украины, назвав нынешний этап "самым острым" и "судьбоносным" для России, которая, по его словам, должна одержать победу. В Кремле войну подают как "борьбу за будущее" якобы ради "детей и внуков".

""Слушайте, идет война. СВО - это одно, а то, что происходит вокруг нас - это война. Сейчас самый острый этап войны. Она достаточно судьбоносная. Нам нужно ее выиграть ради наших детей, ради наших внуков, ради их будущего", - заявил он.

Он также подчеркнул, что патриотизм всегда был присущ россиянам и связал его с так называемыми "традиционными ценностями", которые, по его мнению, должны оставаться основой общества.

По словам Пескова, те, кто находятся на фронте, "не выкрикивают лозунгов о патриотизме", а просто берут оружие и идут воевать, тогда как часть тех, кто декларирует себя патриотами, не готовы участвовать в войне лично.

Почему Трамп изменил свою позицию по границам Украины и окончанию войны - мнение эксперта

Политтехнолог Тарас Загородний в комментарии 24 каналу высказал мнение, что именно во время президентства Дональда Трампа Украина может реально вернуть все свои территории. По его словам, неожиданное заявление Трампа после встречи с Зеленским, где он отметил необходимость поддержки ЕС и НАТО, стало важным сигналом и подтверждением роста субъектности Украины.

"Сюда и Кит Келлог не просто так приезжал: он проводил встречи, смотрел на настроения, видел разработки нашего ВПК и делал соответствующие отчеты. Они показали, что Украина не сломается и поэтому придется идти на сотрудничество", - отметил политтехнолог.

Эксперт также считает, что на изменение позиции Трампа могло повлиять поведение Путина, который откровенно игнорирует возможность встречи с Зеленским, выдвигая неприемлемые требования. Кроме того, в США стартует избирательный период, и для Трампа важно продемонстрировать конкретные результаты, ведь в противном случае республиканцы рискуют потерять большинство в Конгрессе.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, после переговоров с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп заявил, что при поддержке ЕС и НАТО Украина способна вернуть все свои оккупированные Россией территории.

В Кремле ответили на его слова. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ опроверг высказывание американского лидера, который назвал Россию "бумажным тигром".

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что заявления Трампа от 23 сентября демонстрируют изменение его подхода к украинскому вопросу. Если раньше глава Белого дома находился под влиянием Путина, то сейчас ситуация кардинально изменилась.

О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

