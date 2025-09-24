Укр
Выход Украины на границы 1991 года - в Кремле сделали неожиданное заявление о войне

Юрий Берендий
24 сентября 2025, 15:24
В Кремле отреагировали на заявление Трампа о возможности возвращения Украиной всех своих территорий и назвали его ошибочным.
В Кремле сделали новое заявление о войне и ответили Трампу

Президент США Дональд Трамп накануне выразил уверенность, что Украина сможет вернуть свои территории "в первоначальном виде" при поддержке Европейского Союза. Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским СМИ отреагировал на это заявление президента США.

Дмитрий Песков назвал такое заявление ложным. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация, по его мнению, существенно отличается от весны 2022 года, а позиции Украины якобы ухудшились.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Марко Рубио планирует донести до американской стороны официальную позицию Москвы по войне в Украине.

Песков также сделал новое заявление относительно войны РФ против Украины, назвав нынешний этап "самым острым" и "судьбоносным" для России, которая, по его словам, должна одержать победу. В Кремле войну подают как "борьбу за будущее" якобы ради "детей и внуков".

""Слушайте, идет война. СВО - это одно, а то, что происходит вокруг нас - это война. Сейчас самый острый этап войны. Она достаточно судьбоносная. Нам нужно ее выиграть ради наших детей, ради наших внуков, ради их будущего", - заявил он.

Он также подчеркнул, что патриотизм всегда был присущ россиянам и связал его с так называемыми "традиционными ценностями", которые, по его мнению, должны оставаться основой общества.

По словам Пескова, те, кто находятся на фронте, "не выкрикивают лозунгов о патриотизме", а просто берут оружие и идут воевать, тогда как часть тех, кто декларирует себя патриотами, не готовы участвовать в войне лично.

Почему Трамп изменил свою позицию по границам Украины и окончанию войны - мнение эксперта

Политтехнолог Тарас Загородний в комментарии 24 каналу высказал мнение, что именно во время президентства Дональда Трампа Украина может реально вернуть все свои территории. По его словам, неожиданное заявление Трампа после встречи с Зеленским, где он отметил необходимость поддержки ЕС и НАТО, стало важным сигналом и подтверждением роста субъектности Украины.

"Сюда и Кит Келлог не просто так приезжал: он проводил встречи, смотрел на настроения, видел разработки нашего ВПК и делал соответствующие отчеты. Они показали, что Украина не сломается и поэтому придется идти на сотрудничество", - отметил политтехнолог.

Эксперт также считает, что на изменение позиции Трампа могло повлиять поведение Путина, который откровенно игнорирует возможность встречи с Зеленским, выдвигая неприемлемые требования. Кроме того, в США стартует избирательный период, и для Трампа важно продемонстрировать конкретные результаты, ведь в противном случае республиканцы рискуют потерять большинство в Конгрессе.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, после переговоров с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп заявил, что при поддержке ЕС и НАТО Украина способна вернуть все свои оккупированные Россией территории.

В Кремле ответили на его слова. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ опроверг высказывание американского лидера, который назвал Россию "бумажным тигром".

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что заявления Трампа от 23 сентября демонстрируют изменение его подхода к украинскому вопросу. Если раньше глава Белого дома находился под влиянием Путина, то сейчас ситуация кардинально изменилась.

О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

новости России война в Украине Дмитрий Песков новости Украины
Путин меняет курс, ему грозит дворцовый переворот - Курносова
Реклама
Черноморский флот под прицелом: дроны атаковали Новороссийск, есть повреждения

Реклама
Люди обходят его стороной: в Украине растет интересный и вкусный гриб-великан

"Солдаты партии" под прицелом Кремля: почему Соловьева с Симоньян могут убрать

Уже пора: какие деревья и кустарники нужно обрезать в сентябре

От Австрии до Казахстана: Зеленский сказал, где был готов провести саммит с Путиным

Реклама
