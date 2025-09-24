Укр
Черноморский флот под прицелом: дроны атаковали Новороссийск, есть повреждения

Мария Николишин
24 сентября 2025, 14:25
87
Местные жители жалуются на масштабную атаку дронов.
Дроны атаковали Новороссийск / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

  • Дроны атаковали порт Новороссийск
  • Там расположен Черноморский флот страны-агрессора
  • В городе работала российская ПВО

В среду, 24 сентября, неизвестные дроны атаковали порт Новороссийск в Краснодарском крае РФ. В море также были зафиксированы надводные дроны. Об этом сообщают пропагандистские Telegram-каналы.

Известно, что в городе звучали сирены, работала ПВО российской оккупационной армии. Местные жители жалуются на атаку и сообщают о большом пожаре.

видео дня

Предварительно, цель дронов - вражеская военно-морская база (в/ч 99608) Черноморского флота страны-агрессора.

Реакция местных властей на атаку

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что под ударом была центральная часть города, в районе гостиницы "Новороссийск".

"Все службы переведены в режим повышенной готовности", - подчеркнул он.

Кроме того, из-за работы российской ПВО повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы.

Поскольку российские военнослужащие применяли оружие в самом городе, есть не только разрушения, но и (согласно информации губернатора) погибшие и пострадавшие.

Дроны атаковали порт Новороссийск - видео:

Удары ВСУ по России

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний сообщал, что кумулятивный эффект от украинских ударов по портам и НПЗ России очень существенный.

По его словам, ВСУ уничтожают важный кластер экономики России с помощью ударов по Новороссийску - именно через этот порт идет российский экспорт зерна и нефти.

Взрывы в России - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 24 сентября во многих регионах страны-агрессора России гремели взрывы. Местные жители сообщили об атаке беспилотников. Самой масштабной была атака дронов на Салават, что в Башкортостане. Под удар попал "Газпром нефтехим Салават" - один из ключевых центров переработки нефти, производства химии и удобрений в РФ.

В ночь на 20 сентября украинские дроны остановили работу ряда нефтеперекачивающих станций на территории страны-агрессора России. В результате атаки дронов были поражены нефтеперекачивающие станции нефтепровода "Куйбышев - Тихорецк", которые задействованы в экспорте нефти через порт Новороссийск.

18 сентября неизвестные дроны также атаковали нефтехимический комплекс "Газпром нефтехим" в Салавате в российском Башкортостане. Тогда на месте возник пожар.

Читайте также:

Черноморский флот России

Краснознаменный Черноморский флот Российской Федерации - часть военно-морских сил РФ, расположенная на Черном море. Флот выходит также в Средиземное море. В 2010 году вошел в состав Южного военного округа.

Командование флота дислоцировано в Севастополе. Другая важная военно-морская база - Новороссийск.

В состав флота входят 14 больших кораблей, 6 дизельных подводных лодок, 23 малых кораблей и катеров.

По украинско-российскому соглашению от 1997 года Севастопольская база должна была быть оставлена российским флотом в 2017 году. Согласно Соглашению Януковича-Медведева срок пребывания флота в Севастополе был продлен до 2042 года. Однако, после вторжения в Крым Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашение о базировании 31 марта 2014 года. После того ЧФ РФ является частью оккупационных войск государства-агрессора в Украине.

Черноморский флот под прицелом: дроны атаковали Новороссийск, есть повреждения

