"Перекрыли краны": дроны СБУ атаковали важные цели в РФ

Под удар беспилотников попали вражеские нефтеперекачивающие станции.

Дроны СБУ атаковали цели в России / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Основное:

Дроны СБУ атаковали российские нефтеперекачивающие станции

Пораженные станции остановили свою работу

В ночь на 20 сентября украинские дроны остановили работу ряда нефтеперекачивающих станций на территории страны-агрессора России. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на источники.

Известно, что операцию реализовали бойцы СБУ совместно с военнослужащими Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

В результате атаки дронов были поражены нефтеперекачивающие станции нефтепровода "Куйбышев - Тихорецк", которые задействованы в экспорте нефти через порт Новороссийск.

Что попало под удар:

станция "Зензеватка" (н.п. Зензеватка, Волгоградская область России);

станция "Совхозная-2" (н.п. Прогресс, Самарская область);

линейно-производственная диспетчерская станция "Самара" (н.п. Просвет, Самарская область).

"В результате атаки украинских беспилотников станции остановили работу и перекачку нефти", - заявил собеседник.

Как сообщает источник, СБУ продолжает "успешно" атаковать дронами российские НПЗ и нефтеперекачивающие станции.

"Именно эта инфраструктура приносит в бюджет РФ нефтедолларовые сверхприбыли, которые питают войну против Украины. Работа над перекрытием этих денежных потоков будет продолжаться и в дальнейшем", - резюмировали в СБУ.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

