"Перекрыли краны": дроны СБУ атаковали важные цели в РФ

Основное:
- Дроны СБУ атаковали российские нефтеперекачивающие станции
- Пораженные станции остановили свою работу
В ночь на 20 сентября украинские дроны остановили работу ряда нефтеперекачивающих станций на территории страны-агрессора России. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на источники.
Известно, что операцию реализовали бойцы СБУ совместно с военнослужащими Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.
В результате атаки дронов были поражены нефтеперекачивающие станции нефтепровода "Куйбышев - Тихорецк", которые задействованы в экспорте нефти через порт Новороссийск.
Что попало под удар:
- станция "Зензеватка" (н.п. Зензеватка, Волгоградская область России);
- станция "Совхозная-2" (н.п. Прогресс, Самарская область);
- линейно-производственная диспетчерская станция "Самара" (н.п. Просвет, Самарская область).
"В результате атаки украинских беспилотников станции остановили работу и перекачку нефти", - заявил собеседник.
Как сообщает источник, СБУ продолжает "успешно" атаковать дронами российские НПЗ и нефтеперекачивающие станции.
"Именно эта инфраструктура приносит в бюджет РФ нефтедолларовые сверхприбыли, которые питают войну против Украины. Работа над перекрытием этих денежных потоков будет продолжаться и в дальнейшем", - резюмировали в СБУ.
Удары вглубь России - новости по теме
Как писал Главред, в ночь на 18 сентября в России прогремели взрывы после массированной атаки дронов. Было зафиксировано попадание в районе нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Также в Ростовской области пропал свет, а в аэропортах объявляли план "Ковер".
Напомним, в ночь на 12 сентября в стране-агрессоре РФ заявили о массированной атаке беспилотников. В частности, взрывы слышали в Смоленске, под Москвой и в Ленинградской области.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские военные наносят удары по нефтяным объектам России: заводам, терминалам и нефтебазам. Эти атаки значительно ослабляют нефтяную отрасль РФ, которая является чрезвычайно важной для обеспечения ее оккупационных сил.
Об источнике: Радио Свобода
Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.
