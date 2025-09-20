Украинские военные уже зачищают центр города: где ВСУ имеют хорошие успехи

Президент отметил, что реальная ситуация на фронте существенно отличается от того, что российские военные докладывают руководству.

ВСУ имеют определенные успехи на фронте / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

Главное из заявлений Зеленского:

Российские военные, которые прорвались в центр Купянска, будут уничтожены

Истинная ситуация существенно отличается от того, что военные РФ показывают на своих картах

На Сумщине есть результаты, а главные наступления россиян сосредоточены на Доброполье и Покровске

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что российские военные, которым удалось пробраться в центр Купянска на Харьковщине, будут ликвидированы. Кроме этого, также и на Сумском направлении продолжаются успешные украинские действия, об этом глава государства заявил во время встречи с журналистами.

Ситуация вблизи Купянска

Он отметил, что вблизи Купянска действуют достаточные украинские силы, которые ведут "жесткие действия" против врага. По словам Зеленского, группировка сформирована из боеспособных подразделений, которые активно уничтожают противника, сосредоточенного в районе города.

"В середине города контрдиверсионные мероприятия происходят, там наши подразделения занимаются зачисткой. Мы считаем, что россияне там будут уничтожены", - подчеркнул президент.

Купянск / Инфографика: Главред

Что происходит на Донбассе

Также он обратил внимание на то, что данные, которые российское командование подает по ситуации на Донбассе, отличаются от реальности. На примере Добропольского направления Зеленский отметил, что карты врага не соответствуют действительному расположению украинских войск.

"Вчера, во время доклада о нашей операции (ред. Добропольское направление), я видел в электронном виде расположение наших сил и средств и видел "русские" карты. Так вот их доклады отличаются очень сильно от реальности. Там, где мы восстановили положение, у "русских" на картах все наоборот", - сказал он.

Зеленский отметил, что это свидетельствует об искажении информации в отчетах среднего звена в российской армии.

Какова ситуация на фронте

В завершение президент рассказал о ситуации на разных участках фронта:

"Сумское направление. Продолжаются наши активные действия, постоянно есть результаты. Новопавловское направление на сегодня без особенностей. На Запорожском направлении - то, что мы и говорили. Мы считали, что два главных российских наступления - это Доброполье-Покровск и Запорожье. Но так как у них не хватает сил, они все перебрасывают на Покровск, Доброполье, чтобы показать успех".

Что происходит на фронте - последние новости

В последнее время российская армия, как отмечал Главред, пытается продвинуться к областному центру. Для этого оккупанты активно используют авиацию и тяжелую артиллерию, полностью разрушая украинские позиции и населенные пункты.

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" рассказал, что возле Купянска российские военные пытались незаметно проникнуть в город через газопровод. Украинские силы обороны нанесли повторный удар по этому объекту.

Аналитики Института изучения войны считают, что заявление Путина о 700 тысячах военных на фронте является частью его стратегии. Таким образом он пытается показать свое численное превосходство над ВСУ.

