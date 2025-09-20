"На Москву": Ющенко раскрыл сценарий победы Украины в войне

Возвращение к границам 1991 года - это не полная формула победы, считает Виктор Ющенко.

https://glavred.info/ukraine/na-moskvu-yushchenko-raskryl-scenariy-pobedy-ukrainy-v-voyne-10699838.html Ссылка скопирована

Виктор Ющенко прокомментировал вопрос завершения войны / Коллаж: Главред, фото: Facebook/president.ukraine, Facebook/UALandForces

Главное из заявлений Ющенко:

Возвращение к границам 1991 года - это не полная формула победы

Угроза, исходящая из РФ, касается не только Украины

Третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что угроза для всего мира сохраняется, пока существует путинский режим.

В интервью телеканалу Апостроф он высказал мнение, что возвращение к границам 1991 года - это не полная формула победы.

видео дня

"Кто-то говорит: давайте до хутора Михайловского. А я говорю - и все? И вы считаете, если выходить на границу 91-го года, вы честно даете ответ на формулу победы? Вы лукавите", - подчеркнул Ющенко.

По словам экс-президента, угроза касается не только Украины. "Ни один человек мира, ни одна национальность, ни одно государство не может жить спокойно в смысле своей безопасности, пока существует московский путинский режим," - заявил Ющенко.

При этом он поддержал мнение о том, что для достижения окончательной победы следует идти на Москву.

"На Москву", - добавил Ющенко, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Смотрите видео - заявление Виктора Ющенко:

/ Скриншот

Сроки окончания войны: мнение эксперта

Руководитель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, отвечая на вопрос о возможной продолжительности войны, развязанной РФ, выразил мнение, что, несмотря на заявления российской стороны о готовности вести боевые действия "бесконечно", на практике их ресурсы исчерпаются уже к концу 2025 года или максимум — к середине 2026-го.

Переговоры о прекращении войны - новости по теме

Ранее СМИ узнали об уязвимой позиции Киева на переговорах. Дональд Трамп не настроен оказывать давление на Владимира Путина, но может подтолкнуть Украину к заключению сделки, пишет Politico.

Напомним, ранее США засекретили данные о переговорах Украины и России. Обмен дипломатическими и военными данными, не связанными с переговорами, остаётся разрешённым.

Как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы Украина отказалась от всего Донбасса, от намерения вступать в НАТО, оставалась нейтральной и не допускала на свою территорию западные войска.

Другие новости:

О персоне: Виктор Ющенко Виктор Ющенко - украинский политик и государственный деятель, банкир. 3-й Президент Украины (23 января 2005 - 25 февраля 2010). Седьмой премьер-министр Украины (1999-2001). Народный депутат Украины V созыва (2002-2005), основатель и Председатель Совета Института Президента Виктора Ющенко "Стратегические инициативы". Третий председатель Национального банка Украины (1993-2000), исполняющий обязанности Председателя Национального Банка Украины (27 января 1997-5 февраля 1997), лидер Оранжевой революции, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред