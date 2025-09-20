Укр
Читать на украинском
Почему мужчинам 18-22 лет разрешили выезд за границу: Зеленский четко объяснил

Марина Фурман
20 сентября 2025, 15:15
383
Зеленский считает, что украинских беженцев в странах Европы ждут неохотно.
Зеленский, паспорт
Зеленский рассказал, зачем разрешили выезд за границу мужчинам 18-22 лет / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Выезд 18-22-летних разрешили, чтобы больше молодежи заканчивало школу в Украине
  • Правительство хочет, чтобы молодые люди поступали в украинские вузы

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главную причину, почему правительство разрешило мужчинам 18-22 лет выезжать за границу. Заявление украинского лидера прозвучало во время общения с журналистами, передает Укринформ.

По словам президента, решение разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 года было продиктовано, в частности, тем, чтобы школу в Украине заканчивало как можно больше молодежи.

видео дня

Зеленский объяснил, что если бы это решение не приняли, в будущем в старших классах не осталось бы парней, а молодежь не поступала бы в украинские университеты.

"Мы видим падение количества таких детей. Родители вывозили детей до 18 лет. На наш взгляд, дети, которые заканчивают школу в Украине, имеют больше шансов, если они уедут, вернуться. Дети, которые заканчивают школу и университет в Украине, имеют еще больше шансов. Дети, которые заканчивают школу за рубежом, имеют меньше шансов вернуться потом в Украину. Это статистика, которая у нас есть", - рассказал Зеленский.

Еще одна причина принятия закона это то, что украинских беженцев в странах Европы ждут неохотно.

"В Европе не хотят, чтобы больше украинцев ездило. Это главный сигнал. Потому что кто-то остается по разным причинам и потом претендует на социальную помощь", - сказал президент.

Действительно ли молодежь массово покидает страну - что говорят в ГПСУ

В Государственной пограничной службе уверяют, что массового выезда молодежи не происходит.

"Апеллировать цифрами не буду. Но с 28 августа, когда изменения в правила пересечения границы вступили в силу и во время действия военного положения разрешили пересекать границу для мужчин-украинцев в возрасте от 18 до 22 лет включительно, существенного увеличения, массового влияния на пассажиропоток эта категория не несет", - прокомментировал ситуацию Демченко в комментарии для РБК-Украина.

Он также добавил, что часть молодых людей выезжает за границу, однако другие их ровесники возвращаются в Украину.

Выезд за границу мужчин 18-22 лет - новости по теме

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко 26 августа вечером сообщила, что правительство обновило порядок пересечения государственной границы. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно выезжать за границу и возвращаться в Украину во время военного положения.

Позже Главред рассказал, какие документы нужны мужчинам 18-22 лет для выезда за границу. Загранпаспорта будет мало для пересечения границы.

Тем временем доктор экономических наук, финансист, эксперт по миграционной политике Андрей Гайдуцкий считает, что выезд за границу могут разрешить мужчинам, которым больше 22 лет. По его словам, позже может быть принято решение об открытии границ для мужчин до 25 лет.

Другие новости:

Об источнике: Укринформ

Государственное информационное агентство, которое ежедневно публикует около 500 информационных и аналитических сообщений на украинском, английском, испанском, немецком, французском, польском и японском языках и почти 200 оригинальных фотоснимков. Предшественник Укринформа - Украинское телеграфное агентство начало действовать 16 марта 1918 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский новости Украины
