Последствия мощнее, чем от санкций: Зеленский высказался об ударах по РФ

Ангелина Подвысоцкая
15 сентября 2025, 04:00
Украинские защитники нанесли удары по российским нефтяным заводам, терминалам и нефтебазам.
Зеленский об ударах по РФ / Колаж: Главред, фото: ОП, Facebook Владимир Зеленский

Что известно:

  • Украинские защитники атакуют российские нефтяные заводы, терминалы и нефтебазы
  • Это наносит большой урон экономике России
  • Удары по нефтяным объектам РФ ограничивают войну

Украинские защитники нанесли удары по российским нефтяным заводам, терминалам и нефтебазам. Эти атаки значительно ограничили нефтяную отрасль РФ, которая сверхважна для оккупантов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Такие удары наносят врагу большие потери, чем санкции. Это дало возможность ограничить войну против Украины.

"Наиболее эффективные санкции - санкции, которые действуют быстрее всего, - это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах. Существенно ограничили российскую нефтяную отрасль, и это существенно ограничивает войну. Российская война - это фактически функция нефти, функция газа, всех других российских энергоресурсов", - сказал Зеленский.

Зеленский также отметил спецназовцев СБУ, атаковавших крупнейший нефтяной терминал России на Балтийском море.

"Есть существенные повреждения, все проверено. И это ощутимо для врага", - добавил президент.

В поле зрения также находится порт Усть-Луга и другая точки выхода РФ на мировой рынок. Украинские силы могут поразить вражеские цели на расстоянии более тысячи километров.

"Работают также Силы специальных операций, Силы беспилотных систем, Служба внешней разведки, ГУР. Спасибо всем за меткость. Когда есть результат - отмечаем результат", - сказал Зеленский.

Удары по логистике РФ - мнение эксперта

Как писал Главред, по словам бывшего спикера Генштаба ВСУ, полковника запаса и военного эксперта Владислава Селезнева, Силы обороны принимают меры контрдействия для стабилизации ситуации на фронте. В частности они наносят удары по югу Запорожской области, оставляя регион без света, а также уничтожают две важные железнодорожные магистрали на Брянщине.

"Я не думаю, что это просто случайные совпадения. То есть осуществляется определенная превентивная деятельность, чтобы максимально усложнить логистику российской армии. Потому что логистика - это перемещение ресурсов. Нет ресурсов - нет продвижения на поле боя", - резюмировал он.

Удары вглубь России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 14 сентября дроны атаковали Ленинградскую область России, целью стали стратегические объекты нефтеперерабатывающей отрасли. Как сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр"), БпЛА поразили Кирильский НПЗ.

Отмечается, что операторы 14-го отдельного полка Сил беспилотных систем совместно с подразделениями Сил специальных операций успешно атаковали второй по мощности нефтеперерабатывающий завод в РФ.

Кроме того, в ночь на 11 сентября Военно-Морские Силы ВСУ нанесли удар по оккупантам во временно захваченном Крыму. В результате был поражен коммуникационный узел Черноморского флота России в Севастополе, сообщили в пресс-службе ВМС.

"Напоминала игру в дворовой футбол": Суханов поделился откровением о новом романе

12:50

Личный враг Лукашенко: стало известно, кто бросил вызов белорусскому диктаторуВидео

12:43

Есть угроза нового массированного удара по Украине: когда может состояться атака РФ

