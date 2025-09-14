Укр
В России "слили" тайные карты Герасимова по войне против Украины - что задумала РФ

Юрий Берендий
14 сентября 2025, 15:56
Карта с "российскими" Одесской и Николаевской областями, стала сознательной информационной акцией Кремля для создания давления, указывает Снегирев.
В России "слили" тайные карты по войне против Украины / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Снегирев:

  • Карта с "российскими" Одесской и Николаевской областями является операцией РФ
  • Выступление Герасимова вызвало много вопросов у россиян
  • Россияне не контролируют полностью Луганскую область

На брифинге главы Генштаба РФ Валерия Герасимова журналисты заметили карту с обозначенными оккупированными территориями Украины. Кроме областей, на которые Россия публично нацелилась - Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская, на карте были выделены российскими также Одесская и Николаевская. О том, какова цель такого "вброса" россиян рассказал в интервью Главреду военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев.

По его словам, россияне сознательно продемонстрировали карту, журналисты ее заметили, и даже в украинских СМИ распространилась волна паники относительно якобы планов Москвы оккупировать Николаевскую и Одесскую области. На самом деле это была запланированная информационная акция для формирования общественного мнения и создания давления на украинское руководство. Карта не попала в эфир случайно и не является ошибкой Генштаба - это часть комплексной спецоперации военно-политического характера.

Приближенная карта в кабинете Герасимова / фото: скриншот
Приближенная карта в кабинете Герасимова / фото: скриншот / Фото: скриншот

"Отмечу, что пресс-конференция Герасимова вызвала много вопросов даже со стороны россиян. Так называемые военные корреспонденты поставили под сомнение заявление начальника Генштаба РФ о том, что оккупанты якобы контролируют уже треть Купянска, и другие его слова о "территориальных достижениях". Герасимов даже сказал, что россияне, мол, захватили уже 79% Донецкой области, тогда как на карте DeepState можно заметить, что Силы обороны контролируют более 33% территории региона", - указывает он.

Снегирев обратил внимание на еще один пропагандистский ляп со стороны России - сообщение РИА Новости от 30 августа о якобы 99,7% контроля оккупационных войск над Луганской областью. При этом еще 30 июня то же агентство заявляло о 100% контроле. Хоть разница в 0,3% кажется незначительной, она показывает, что либо информация не соответствует действительности, либо Россия признает успешные контрнаступательные действия украинских войск.

Снегирев считает, что сейчас оккупанты не контролируют Луганскую область полностью.

Какова цель внезапного появления Герасимова - мнение эксперта

Как писал Главред, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов неожиданно выступил на российском телевидении, что само по себе является необычным. Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук объяснил для 24 Канала, что его заявления указывают на провал так называемого летнего наступления РФ.

"Стратегическая наступательная операция России на Востоке потерпела фиаско. В реальности они уже 5 месяцев не могут прорвать оборону. На Востоке у них есть вклинение, но не прорыв обороны. Враг бросает туда дополнительные силы, где и стирает их", - отметил Лакийчук.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее писал Главред, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов недавно выступил с заявлением о "впечатляющих успехах" российской армии на фронте. По его словам российские войска якобы захватили 3,5 тыс. кв. км и 149 населенных пунктов. Однако даже российские военные блогеры усомнились в его словах и открыто раскритиковали их как ложь, сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

30 августа Генштаб РФ во время итогового заседания весенне-летней кампании продемонстрировал карту Украины, которую журналисты смогли хорошо рассмотреть. Как пишет The Insider, особое внимание СМИ привлекло то, что на карте отделены не только территории, незаконно включенные в российскую Конституцию, но и еще две области, контролируемые Киевом.

Несмотря на сложную ситуацию на фронте, Украина продолжает контролировать позиции. По словам президента Владимира Зеленского, многочисленные российские нарративы о быстром продвижении оккупантов являются дезинформацией.

О персоне: Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Дмитрий Снегирев новости Украины
