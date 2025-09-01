На какие области Украины реально нацелилась РФ: слили секретные карты Герасимова

Кроме уже частично оккупированных областей Украины в Генштабе РФ почему-то обозначают как захваченные и другие территории.

Какие военные цели скрывают в Генштабе России / Коллаж: Главред, фото: Википедия, x.com/yarotrof

Основное:

У Герасимова заметили ложные карты Украины

Вероятно, РФ преследует цель захвата Одесской и Николаевской областей

Россияне рисуют карты с успехами армии РФ, которых на самом деле нет

30 августа Генштаб страны-агрессора России во время заседания по подведению итогов весенне-летней военной кампании демонстрировал карту Украины, которую удалось хорошо разглядеть журналистам.

Как пишет The Insider, больше всего представителей СМИ заинтересовало то, что от Украины были отделены не только территории, незаконно занесенные в российскую Конституцию, но и еще две подконтрольные Киеву области.

Какие территории на карте были обозначены, как российские

Как обратил внимание журналист газеты The Wall Street Journal Ярослав Трофимов, кроме Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей и полуострова Крым, которые россияне считают своими, почему-то отсоединенными от Украины были Одесская и Николаевская области.

Карта на заседании Генштаба ВС РФ / фото: x.com/yarotrof

"Карта на стене в кабинете начальника российского Генерального штаба Герасимова, вероятно, отражает российские военные цели в Украине (охватывающие половину страны, включая Харьков и Одессу)", - написал он.

Приближенная карта в кабинете Герасимова / фото: скриншот

Ложная карта у россиян была не одна

Военный аналитик Ян Матвеев также обратил внимание на еще одну карту в кабинете Герасимова. На ней был отображен большой выступ к северо-востоку от Покровска, который на самом деле гораздо меньше. Также россияне нарисовали прорыв к окраинам города Константиновка и выступ к Краматорску, которых вообще не существует.

"Похоже, что для российского Генштаба вся территория, где был замечен российский солдат, находится под контролем России", - насмешливо прокомментировал увиденное аналитик.

Как аналитики оценивают стремление Кремля

Аналитики американского Института изучения войны недавно пришли к выводу, что Россия хочет установить политический контроль над всей Украиной, а не только захватить отдельные области.

В МИД РФ не говорят прямо о таких намерениях, но из заявлений представителей ведомства становится понятно, что Кремль стремится устранить демократически избранное украинское правительство и заменить его пророссийским правительством, которое позволило бы контролировать Украину без необходимости бороться за физический контроль над территорией или аннексировать ее.

Цели России в войне против Украины - что известно

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел страны-оккупанта России подчеркивает нежелание главы государства Владимира Путина идти на мир с Украиной. Москва придерживается своих предыдущих военных "целей", которые предусматривают капитуляцию украинского государства.

Накануне стало известно, что Россия проводит активную кампанию, целью которой является подрыв морального духа украинцев и формирование на Западе впечатления якобы неизбежной "победы" захватчиков и бесполезности поддержки Украины.

Напомним, Главред писал, что целью нового осеннего наступления РФ может стать выход через Лиман на северные окраины Северодонецка и с юга, обойдя Покровск, выход на границу Донецкой области. Таким образом, двигаясь с двух направлений, оккупанты будут пытаться выполнить хотя бы одну - минимальную - политическую задачу, то есть захват Донецкой области в ее административных границах.

Об источнике: The Insider The Insider - латышское интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях, разоблачении фальшивых новостей и проверке фактов. Интернет-издание имеет следующие разделы: "Коррупция", "Общество", "Политика", "Экономика", пишет Википедия.

