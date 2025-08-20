Не только захват территорий: ISW раскрыли истинную цель Кремля в Украине

Аналитики проанализировали последние заявления Сергея Лаврова.

Аналитики назвали истинную цель Кремля в Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru

Основное:

Главной целью России является политический контроль над всей Украиной

Кремль не готов идти на компромиссы по завершению войны

Страна-агрессор Россия хочет установить политический контроль над всей Украиной, а не только захватить отдельные области, например Донецкую область. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на заявление Сергея Лаврова от 19 августа, в котором он уверял, что Россия "никогда не ставила целью захват любых территорий" Украины, в частности Крыма или Донбасса.

Лавров также повторил ложь о "защите" украинцев от украинской власти, которую в Москве называют "нелегитимной", и "правах русскоязычных".

Анализируя заявления российского МИД, в ISW пришли к выводу, что Кремль стремится устранить демократически избранное украинское правительство и заменить его пророссийским правительством, которое позволило бы контролировать Украину без необходимости бороться за физический контроль над территорией или аннексировать ее.

"Рассматривая территориальные требования России отдельно от требований, скрытых за ее ссылками на "коренные причины", мы не видим, что Кремль считает свои военные требования неделимыми - Кремль стремится достичь всех этих целей и не проявляет никакой готовности идти на компромиссы или жертвовать одними из них ради других, чтобы завершить мирный процесс", - говорится в сообщении.

Аналитики также напомнили основные военные цели РФ в Украине, среди которых:

демилитаризация;

смена правительства в пользу пророссийского марионеточного;

обязательства Украины не вступать в НАТО и другие международные альянсы.

Война в Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 20 августа российская оккупационная армия атаковала дронами Сумскую, Одесскую, Днепропетровскую области. В результате вражеских ударов пострадали люди.

Вечером 19 августа Россия нанесла удар баллистикой по Одессе, осуществив пуски ракет "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма.

Недавно Дональд Трамп сделал заявление об окончании войны в Украине. Американский лидер отметил, что после трехсторонней встречи с Зеленским и Путиным можно будет довести дело до завершения, если все сложится удачно.

В то же время Трамп подчеркнул, что для результата необходима взаимность - обе стороны должны быть готовы к взаимодействию, иначе это будет лишь пустой тратой времени.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

