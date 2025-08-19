Масштабные взрывы в Одессе - Россия бьет ракетами по городу, что известно

Вечером 19 августа Россия нанесла удар баллистикой по Одессе, осуществив пуски ракет "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма.

https://glavred.info/war/masshtabnye-vzryvy-v-odesse-rossiya-bet-raketami-po-gorodu-chto-izvestno-10691105.html Ссылка скопирована

Россия атакует Одессу баллистикой / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

В Одессе прогремел взрыв

Россия атаковала город баллистическими ракетами

Страна-агрессор Россия вечером, 19 августа атаковала Одессу с применением баллистического вооружения. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Воздушная тревога! Одесса и район, будьте в укрытиях! Угроза ракетного удара!", - написал глава Одесской ОГА в Telegram. видео дня

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе запуска баллистических ракет с южного направления.

"Ракета на Одесскую область! Одесса - укрытие! Еще цель на Одессу!", - говорилось в сообщениях.

Впоследствии мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил информацию о взрыве в городе и призвал граждан находиться в укрытиях.

По данным мониторинговых каналов, взрывы прогремели в пригороде Одессы.

Отмечается, что с территории временно оккупированного Крыма был осуществлен пуск двух баллистических ракет "Искандер-М". Угроза применения баллистики сохраняется до объявления отбоя.

Откуда и чем РФ бьет по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, мониторинговые ресурсы предупреждают о повышенной вероятности ударов России по Украине крылатыми ракетами.

17 августа оккупанты уже совершили атаку баллистическими ракетами. Взрывы прогремели в Харькове, Сумах и Павлограде. На эти обстрелы отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По словам майора ВСУ и политолога Андрея Ткачука, в последнее время Россия несколько уменьшила интенсивность массированных обстрелов ракетами и дронами. Это он связывает с подготовкой к переговорам между кремлевским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Другие новости:

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред