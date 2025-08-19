В ближайшие часы могут быть ракетные удары: РФ подняла в небо авиацию

Российские оккупанты ближайшей ночью могут ударить по Украине крылатыми ракетами. Существует повышенный уровень угрозы. Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"В течение ночи 18.08-19.08 существует повышенная угроза нанесения массированного ракетно-беспилотного удара по территории Украины с привлечением многочисленной номенклатуры вооружения. Следите за сообщениями", - говорится в сообщении.
Впоследствии стало известно об отчете по меньшей мере двух стратигических бомбрдувальников Ту-95 МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Они летят юго-восточным курсом в направлении Каспийского региона РФ.
Tracking предупреждает об угрозе ударов ракетами Х-101/555:
- 02:10 Саратовская область.
- 02:30 Волгоградская область.
- 03:30 Каспийское море.
В воздухе также находятся один самолет Ту-160 и один Ту-95мс, которые взлетели с авиабазы "Энгельс-2".
Россияне также запустили ударные беспилотники типа "Шахед" для ударов по Украине. По данным мониторов, в небе над украинскими регионами находится не менее 44 "Шахедов".
По данным Воздушных сил ВСУ, "Шахеды" зафиксированы в небе над Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областями.
Новость дополняется...
