В ближайшие часы могут быть ракетные удары: РФ подняла в небо авиацию

Российские оккупанты уже запустили ударные беспилотники типа "Шахед".

РФ может атаковать Украину ракетами / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты ближайшей ночью могут ударить по Украине крылатыми ракетами. Существует повышенный уровень угрозы. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"В течение ночи 18.08-19.08 существует повышенная угроза нанесения массированного ракетно-беспилотного удара по территории Украины с привлечением многочисленной номенклатуры вооружения. Следите за сообщениями", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно об отчете по меньшей мере двух стратигических бомбрдувальников Ту-95 МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Они летят юго-восточным курсом в направлении Каспийского региона РФ.

Tracking предупреждает об угрозе ударов ракетами Х-101/555:

02:10 Саратовская область.

02:30 Волгоградская область.

03:30 Каспийское море.

В воздухе также находятся один самолет Ту-160 и один Ту-95мс, которые взлетели с авиабазы "Энгельс-2".

Россияне также запустили ударные беспилотники типа "Шахед" для ударов по Украине. По данным мониторов, в небе над украинскими регионами находится не менее 44 "Шахедов".

По данным Воздушных сил ВСУ, "Шахеды" зафиксированы в небе над Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областями.

