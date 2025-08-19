Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В ближайшие часы могут быть ракетные удары: РФ подняла в небо авиацию

Ангелина Подвысоцкая
19 августа 2025, 00:07
1321
Российские оккупанты уже запустили ударные беспилотники типа "Шахед".
ПВО, ракета
РФ может атаковать Украину ракетами / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты ближайшей ночью могут ударить по Украине крылатыми ракетами. Существует повышенный уровень угрозы. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"В течение ночи 18.08-19.08 существует повышенная угроза нанесения массированного ракетно-беспилотного удара по территории Украины с привлечением многочисленной номенклатуры вооружения. Следите за сообщениями", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно об отчете по меньшей мере двух стратигических бомбрдувальников Ту-95 МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Они летят юго-восточным курсом в направлении Каспийского региона РФ.

видео дня

Tracking предупреждает об угрозе ударов ракетами Х-101/555:

  • 02:10 Саратовская область.
  • 02:30 Волгоградская область.
  • 03:30 Каспийское море.

В воздухе также находятся один самолет Ту-160 и один Ту-95мс, которые взлетели с авиабазы "Энгельс-2".

Россияне также запустили ударные беспилотники типа "Шахед" для ударов по Украине. По данным мониторов, в небе над украинскими регионами находится не менее 44 "Шахедов".

По данным Воздушных сил ВСУ, "Шахеды" зафиксированы в небе над Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областями.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ракета вторжение России ракетный удар атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
CNN: США готовят гарантии безопасности для Украины

CNN: США готовят гарантии безопасности для Украины

00:52Политика
В ближайшие часы могут быть ракетные удары: РФ подняла в небо авиацию

В ближайшие часы могут быть ракетные удары: РФ подняла в небо авиацию

00:07Украина
Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и Путиным: стали известны первые подробности

Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и Путиным: стали известны первые подробности

22:59Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

"Я тебя люблю": известный певец публично признался в своих чувствах к Тине Кароль

"Я тебя люблю": известный певец публично признался в своих чувствах к Тине Кароль

"Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она была

"Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она была

Москва готовит новую ловушку для Украины - в СНБО раскрыли план Кремля

Москва готовит новую ловушку для Украины - в СНБО раскрыли план Кремля

Трамп допустил размещение войск США в Украине: что говорят в России

Трамп допустил размещение войск США в Украине: что говорят в России

Последние новости

00:52

CNN: США готовят гарантии безопасности для Украины

00:36

"Он где-то среди нас": Трамп жестко оконфузился на переговорах в Белом домеВидео

00:07

В ближайшие часы могут быть ракетные удары: РФ подняла в небо авиацию

18 августа, понедельник
23:16

Трамп внезапно изменил планы, переговоры затягиваются: при чем здесь Путин

22:59

Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и Путиным: стали известны первые подробности

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
22:34

Путин согласился на гарантии безопасности для Украины - ТрампВидео

22:30

Новые машины без "запаски": эксперты раскрыли причину и что предлагают вместо нее

22:07

Зеленский и Трамп сделали заявления об оккупированных территориях

21:29

Трамп допустил размещение войск США в Украине: что говорят в России

Реклама
21:23

"Ну так случилось": путинистка Валерия заговорила о разводе с Пригожиным

21:17

"На паузе": СМИ раскрыли новые подробности атаки на Волгоградский НПЗ

21:02

Трамп озвучил неожиданный сценарий мира для Украины: без перемирия и тишины

21:02

Трамп очень удивился: дизайнер Зеленского раскрыла детали образа президента в США

20:57

Ольга Сумская попала в новый громкий скандал - что произошло

20:43

Украина в НАТО и гарантии по примеру 5-й статьи: Трамп сделал заявление

20:40

Трамп намекнул на отправку войск США в Украину - что предполагается

20:37

Наташа Королева попросила у невестки прощения странным способом - детали

20:25

Зеленский встретился с Трампом - первые подробности переговоров

20:07

Не просто мишень: Сибига раскрыл, чего добивается РФ, атакуя терминалы Азербайджана

19:43

Жара усилится, а потом придет резкое похолодание: какой будет погода в ближайшие дни

Реклама
19:38

Зеленский принял в США лидеров Европы и раскрыл планы на переговоры с Трампом

19:21

План Трампа и Путина: ключевой союзник Украины сделал неоднозначное заявление

19:17

Переговоры Зеленского и Трампа в Белом доме - онлайн трансляция решающей встречи

19:10

"Будапешт" вместо НАТО: как Россия руками Трампа пытается вернуть Украинумнение

19:08

Ловушка для Украины: чем закончатся переговоры Зеленского и Трампа

18:57

Тыква будет как мед: две вещи в сентябре, и соседи будут завидовать вашему урожаюВидео

18:25

Трамп сделал громкое заявление о конце войны в Украине перед переговорами с Зеленским

18:12

Болезнь или смерть могут настигнуть: можно ли носить украшения умерших родственниковВидео

18:00

Успеть за 13 секунд: только настоящий Шерлок найдет конверт на рисунке

17:56

Мощный 5-балльный шторм приближается к Украине: в ближайшее время ударит магнитная буря

17:52

Путин территории Украины не получит: Зеленский объявил о жесткой позиции

17:37

Работа нефтепровода "Дружба" полностью остановилась из-за точного удара ВСУ: что произошло

17:34

Четыре строгих запрета, которые уберегут от неприятностей: приметы 19 августа

17:29

Еврофаны плюются от негодования: Евровидение сменило логотип конкурса впервые за 10 лет

17:17

Что никогда нельзя стирать в стиральной машине: эксперты назвали ТОП-5 вещей

17:10

Зеленский перед встречей с Трампом поговорил с Келлогом и сделал заявление

17:03

Зеленский, Трамп и Путин могут встретиться уже на неделе: в Sky News узнали детали

16:38

Украинцам начали выписывать масштабные штрафы из-за рыбалки: какая причина

16:32

Бьет на 3000 км и может изменить ход войны - в Минобороны заявили о новой украинской ракетеВидео

16:23

Звезду "МастерШеф" обидели в супермаркете из-за ее детей

Реклама
16:10

Украинцы смогут получать сразу две пенсии: Кабмин готовит важное решение

15:42

Грабители "обнесли" квартиру популярного украинского певца

15:39

"Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она былаВидео

15:34

Без волос и четырех частей тела: как будут выглядеть люди в будущем

15:34

В США раскрыли планы Трампа по Украине и назвали наглое требование Путина

15:17

"Судью Майдана" Жернакова обвинили в махинациях в Общественном совете доброчесности, оценивающем судей, – СМИ

15:14

Цугцванг для Киева: что грозит Украине после переговоров Зеленского с Трампом

15:08

"Трамп поймет, что Путин хочет его обмануть": Салливан сказал, что должны сделать США

14:41

У Орбана пригрозили отключить Украине свет: что стало причиной скандала

14:29

Раскрыта главная тайна котов - вот почему коты не всегда приземляются на лапыВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп Киркоров
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять