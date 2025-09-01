"Самая большая иллюзия": назван главный провал Путина на саммите в Китае

Россия, потеряв влияние и превратившись в сырьевой придаток, не может претендовать на роль равноправного игрока, несмотря на имперские фантазии Путина.

Россия является лишь сырьевым придатком и средством для ослабления Запада / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Коваленко:

Россия является лишь сырьевым придатком Китая и Глобального Юга для ослабления Запада

Китай давно пытался получить слабую Россию

Российская пропаганда любит рисовать картинку "равенства" российского диктатора и военного преступника Путина с Си Цзиньпинем и Моди, однако реальность совсем другая. Москва давно превратилась в сырьевой придаток и инструмент в руках более сильных игроков, которые пользуются ее слабостью и зависимостью. Об этом, комментируя саммит Шанхайской организации сотрудничества, сообщил глава Центр противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

По словам Коваленко, страна, которая является лишь сырьевым придатком и средством для ослабления Запада, не может претендовать на равенство с теми, благодаря кому она фактически держится.

"Путин живет фантазиями о "возрождении империи" тогда, когда лидеры Глобального Юга знают, что этого никогда не произойдет и просто качают ресурсы из РФ по дешевке, и помогают карлику отправлять его народ на гибель в войне, испытывая некоторые собственные технологические решения в оружии, имитируя этим помощь ему в "достижении целей", которых никогда не достигнет", - отмечает он.

Он подчеркивает, что современная Россия потеряла влияние в Центральной Азии, на постсоветском пространстве и Ближнем Востоке, а также не способна защитить собственные границы.

Несмотря на это, она пытается демонстрировать мнимое "величие мирового масштаба". Особенно иронично выглядит отношение Си Цзиньпина, учитывая уровень стратегического планирования Китая. Ведь слабая Россия всегда была выгодна Пекину - еще со времен СССР, когда Китай даже не приблизился к своему нынешнему развитию.

ШОС / Инфографика: Главред

Будет ли Китай присваивать территории РФ - мнение эксперта

Как писал Главред, Китай вряд ли будет забирать территории у государства-агрессора России, однако может разместить там собственные военные базы. В то же время Пекин будет продолжать усиливать экономическое влияние на российских землях, используя страну как источник сырья. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ, военный аналитик Иван Ступак.

Эксперт подчеркнул, что экономическая экспансия Китая на территории РФ будет только расти, ведь Пекин видит в России прежде всего свой сырьевой придаток - неисчерпаемый и чрезвычайно дешевый источник ресурсов.

"Примером того, как Китай действует в своих интересах, является история с проектом Сила Сибири-2. Россия дважды пыталась втянуть в проект Китай, но оба раза получила отказ. Китайцы сказали россиянам примерно следующее: стройте за свои деньги и продавайте нам газ по цене, как для внутреннего потребителя", - отметил Ступак.

Саммит ШОС в Китае - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, с 31 августа по 3 сентября 2025 года президент России, диктатор и военный преступник Владимир Путин совершает четырехдневный визит в Китай. В программе предусмотрено участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, посещение военного парада в Пекине в честь 80-й годовщины Победы над Японией во Второй мировой войне, а также проведение ряда двусторонних встреч.

Во время саммита ШОС Путин озвучил ряд откровенно циничных заявлений о войне против Украины и представил собственное видение так называемого "мирного плана".

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отметил, что президент США Дональд Трамп фактически не имеет рычагов влияния на страну-агрессора. Единственным лицом, способным реально повлиять на российского диктатора, является лидер Китая Си Цзиньпин.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

