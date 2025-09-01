Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Самая большая иллюзия": назван главный провал Путина на саммите в Китае

Юрий Берендий
1 сентября 2025, 14:41
2195
Россия, потеряв влияние и превратившись в сырьевой придаток, не может претендовать на роль равноправного игрока, несмотря на имперские фантазии Путина.
Россия является лишь сырьевым придатком и средством для ослабления Запада
Россия является лишь сырьевым придатком и средством для ослабления Запада / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Коваленко:

  • Россия является лишь сырьевым придатком Китая и Глобального Юга для ослабления Запада
  • Китай давно пытался получить слабую Россию

Российская пропаганда любит рисовать картинку "равенства" российского диктатора и военного преступника Путина с Си Цзиньпинем и Моди, однако реальность совсем другая. Москва давно превратилась в сырьевой придаток и инструмент в руках более сильных игроков, которые пользуются ее слабостью и зависимостью. Об этом, комментируя саммит Шанхайской организации сотрудничества, сообщил глава Центр противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

По словам Коваленко, страна, которая является лишь сырьевым придатком и средством для ослабления Запада, не может претендовать на равенство с теми, благодаря кому она фактически держится.

видео дня

"Путин живет фантазиями о "возрождении империи" тогда, когда лидеры Глобального Юга знают, что этого никогда не произойдет и просто качают ресурсы из РФ по дешевке, и помогают карлику отправлять его народ на гибель в войне, испытывая некоторые собственные технологические решения в оружии, имитируя этим помощь ему в "достижении целей", которых никогда не достигнет", - отмечает он.

Он подчеркивает, что современная Россия потеряла влияние в Центральной Азии, на постсоветском пространстве и Ближнем Востоке, а также не способна защитить собственные границы.

Несмотря на это, она пытается демонстрировать мнимое "величие мирового масштаба". Особенно иронично выглядит отношение Си Цзиньпина, учитывая уровень стратегического планирования Китая. Ведь слабая Россия всегда была выгодна Пекину - еще со времен СССР, когда Китай даже не приблизился к своему нынешнему развитию.

ШОС
ШОС / Инфографика: Главред

Будет ли Китай присваивать территории РФ - мнение эксперта

Как писал Главред, Китай вряд ли будет забирать территории у государства-агрессора России, однако может разместить там собственные военные базы. В то же время Пекин будет продолжать усиливать экономическое влияние на российских землях, используя страну как источник сырья. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ, военный аналитик Иван Ступак.

Эксперт подчеркнул, что экономическая экспансия Китая на территории РФ будет только расти, ведь Пекин видит в России прежде всего свой сырьевой придаток - неисчерпаемый и чрезвычайно дешевый источник ресурсов.

"Примером того, как Китай действует в своих интересах, является история с проектом Сила Сибири-2. Россия дважды пыталась втянуть в проект Китай, но оба раза получила отказ. Китайцы сказали россиянам примерно следующее: стройте за свои деньги и продавайте нам газ по цене, как для внутреннего потребителя", - отметил Ступак.

Саммит ШОС в Китае - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, с 31 августа по 3 сентября 2025 года президент России, диктатор и военный преступник Владимир Путин совершает четырехдневный визит в Китай. В программе предусмотрено участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, посещение военного парада в Пекине в честь 80-й годовщины Победы над Японией во Второй мировой войне, а также проведение ряда двусторонних встреч.

Во время саммита ШОС Путин озвучил ряд откровенно циничных заявлений о войне против Украины и представил собственное видение так называемого "мирного плана".

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отметил, что президент США Дональд Трамп фактически не имеет рычагов влияния на страну-агрессора. Единственным лицом, способным реально повлиять на российского диктатора, является лидер Китая Си Цзиньпин.

Другие новости:

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ШОС КНР Владимир Путин Путин новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Янукович впервые с 2022 года вышел с обращением по Украине - что он сказал

Янукович впервые с 2022 года вышел с обращением по Украине - что он сказал

15:28Мир
На какие области Украины реально нацелилась РФ: слили секретные карты Герасимова

На какие области Украины реально нацелилась РФ: слили секретные карты Герасимова

15:06Война
"Самая большая иллюзия": назван главный провал Путина на саммите в Китае

"Самая большая иллюзия": назван главный провал Путина на саммите в Китае

14:41Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"

Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"

Полиция нашла подозреваемого в убийстве Андрея Парубия: первые кадры задержания

Полиция нашла подозреваемого в убийстве Андрея Парубия: первые кадры задержания

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствия, Рыбам - отдых

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствия, Рыбам - отдых

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан, он дал первые показания - Зеленский

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан, он дал первые показания - Зеленский

Ударит мороз и пойдет снег: синоптики удивили прогнозом на сентябрь

Ударит мороз и пойдет снег: синоптики удивили прогнозом на сентябрь

Последние новости

16:27

Леся Никитюк показала крошку-сына: "Наше все"

16:15

Вернулся в Украину: что Тина Кароль на самом деле хотела от сына

15:59

Будет работать дольше и эффективнее: какую деталь в пылесосе нужно всегда чистить

15:47

В Украине снизились цены на ключевые овощи и фрукты - что и сколько стоит

15:28

Янукович впервые с 2022 года вышел с обращением по Украине - что он сказалВидео

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
15:26

"Точно имел крылья": в Киеве умер художник-постановщик мультфильма "Остров сокровищ"

15:23

Денисенко впервые после развода появилась на публике с Фединчиком: кто "столкнул" эксов

15:06

На какие области Украины реально нацелилась РФ: слили секретные карты Герасимова

14:54

Изменили весь мир: базовые вещи современности, которые изобрели украинцыВидео

Реклама
14:41

"Самая большая иллюзия": назван главный провал Путина на саммите в Китае

14:21

Украинцам обновили размер субсидий: для кого изменится сумма

14:02

С 1 сентября сотрудники ТЦК обязаны ходить с бодикамерами: как это будет работать

13:53

Жара отступает: синоптик назвала дату, когда резко упадет температура

13:41

Наталья Могилевская показала старшую дочь: "Нежная и прекрасная"

13:31

Гороскоп на завтра 2 сентября: Тельцам - недомолвка, Скорпионам - большая удача

13:31

Самолет Урсулы фон дер Ляйен совершил экстренную посадку из-за РФ - что произошло

13:16

Потап публично обматерил известную украинку - что произошло

13:14

Массированные удары РФ по Украине могут повториться: генерал спрогнозировал когда

13:11

Звонок во время тревоги: кто из украинских звезд повел детей в школу в День знаний

12:57

Почему 2 сентября нельзя брать в руки острые предметы: какой церковный праздник

Реклама
12:47

Только один человек может остановить Путина, и это не Трамп: Жданов назвал имя

12:42

Выдержат все: четыре знака зодиака с удивительным терпением

12:41

Кто представит Украину на Евровидении-2026: мнение участника ZiferblatВидео

12:35

Путин передал сигналы Европе и США через территорию Украины – СМИ

11:57

Украинцев призвали срочно закрыть окна и пить много воды - что произошло

11:49

В Киев впервые приехали лидеры фракций коалиции Германии: какая цель визита

11:48

"Уедет к отцу в Киев": у Лорак серьезные проблемы с дочерью из-за нового мужа

11:46

Как почистить микроволновку внутри содой и лимоном: работают ли популярные лайфхакиВидео

11:37

В Украине нашествие нового вредителя: 80% урожая под угрозой, как бороться с нимВидео

11:31

Новый инструмент ВСУ на фронте: продвижение армии РФ сократилось на километры

11:14

Экс-президент Ющенко страстно заговорил о настоящей любви

11:05

Уничтожены вертолеты и судно РФ: в ГУР показали кадры массированного удара по КрымуВидео

10:55

Рыбак под Киевом поймал огромную рыбу: что это за краснокнижный трофей

10:45

Заставила неизлечимая болезнь: путинист Якубович пошел на крайние меры

10:44

Худшие дни: когда нельзя копать картошку в сентябреВидео

10:43

Китайский гороскоп на завтра 2 сентября: Козлам - беспокойство, Обезьянам - травмы

10:18

Оля Цибульская восхитила поклонников редкими кадрами с мужем

10:16

ССО провели дерзкую операцию в Крыму - удалось поразить "жирную" цель на аэродроме

10:06

Киев будут принуждать, а Москву - замирять: как Трамп будет заканчивать войну в Украине

09:53

Полиция нашла подозреваемого в убийстве Андрея Парубия: первые кадры задержания

Реклама
09:47

Россияне раскритиковали Герасимова за ложь об успехах армии РФ на фронте - ISW

09:22

Будут привлекать ядерное оружие - в Беларуси начались военные учения ОДКБ

08:50

Разница двадцать два года: Алина Гросу показала редкий снимок с братом

08:49

Землю накроет почти 7-балльная магнитная буря: названа дата опасного шторма

08:26

Путин в Китае раскрыл свой "план окончания войны" и назвал циничную причину ее началаВидео

08:13

Карта Deep State онлайн за 1 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

07:37

В Германии убита юная украинка, подозреваемый - с психическим расстройством: детали

06:45

РФ атаковали дроны: вспыхнули пожары в районе НПЗ и электростанцииВидео

06:10

В память об Андрее Парубиемнение

04:30

Сюрприз от судьбы: трех знаков зодиака ждет разрыв связей 1 сентября

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваПотапМаксим ГалкинСофия РотаруНастя КаменскихОльга СумскаяВиталий КозловскийФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять