Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украинцам обновили размер субсидий: для кого изменится сумма

Анна Косик
1 сентября 2025, 14:21
23
Украинцев, которые получают субсидии, предупредили о важных изменениях.
субсидия, деньги
Для кого изменится размер субсидии / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщили в ПФУ:

  • Части украинцев пересчитали субсидии
  • С сентября размер субсидии для некоторых получателей уменьшится

С 1 сентября 2025 года некоторые украинцы будут получать увеличенные, или наоборот уменьшенные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Для части получателей, у которых доходы семьи изменились более чем на 50% в течение последних 6 месяцев, провели перерасчет льгот. Он традиционно происходит дважды в год - в марте и августе.

видео дня

После августовского перерасчета субсидии будут начисляться украинцам автоматически, поэтому обращаться в органы ПФУ получателям нет необходимости.

"Таким образом, у домохозяйств, где произошло существенное снижение или рост доходов, назначенный размер субсидии увеличился или уменьшился в зависимости от изменения имущественного положения домохозяйства", - говорится в сообщении.

Кому призначається житлова субсидія
Кому назначается жилищная субсидия / Инфографика: Главред

Кто может получить субсидию в Украине

В Украине поддержку от государства в виде льгот на оплату коммунальных услуг могут получить определенные категории населения. Скидки украинцам предоставляют в размере 25%, 50%, 75% или даже 100% в зависимости от статуса лица.

Сейчас наибольшее право на такие льготы имеют защитники Украины и социально уязвимые группы населения.

Субсидии в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинцы могут получить недополученные средства жилищной субсидии в связи со смертью получателя. На выплату может претендовать другой член домохозяйства, если сумма назначенной субсидии еще не была выплачена.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Украины внес изменения в Положение о порядке назначения жилищных субсидий. Многодетным семьям будет проще получить деньги.

Накануне стало известно, что расширить условия для получения субсидий могут, в частности, детским домам семейного типа; приемным семьям, в которых на воспитании находится хотя бы один ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки.

Читайте также:

Об источнике: Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

субсидии субсидия новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Самая большая иллюзия": назван главный провал Путина на саммите в Китае

"Самая большая иллюзия": назван главный провал Путина на саммите в Китае

14:41Мир
Жара отступает: синоптик назвала дату, когда резко упадет температура

Жара отступает: синоптик назвала дату, когда резко упадет температура

13:53Синоптик
Самолет Урсулы фон дер Ляйен совершил экстренную посадку из-за РФ - что произошло

Самолет Урсулы фон дер Ляйен совершил экстренную посадку из-за РФ - что произошло

13:31Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня 1 сентября: Тиграм - раздражение, Змеям - вранье

Китайский гороскоп на сегодня 1 сентября: Тиграм - раздражение, Змеям - вранье

Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"

Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствия, Рыбам - отдых

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствия, Рыбам - отдых

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан, он дал первые показания - Зеленский

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан, он дал первые показания - Зеленский

Ударит мороз и пойдет снег: синоптики удивили прогнозом на сентябрь

Ударит мороз и пойдет снег: синоптики удивили прогнозом на сентябрь

Последние новости

14:41

"Самая большая иллюзия": назван главный провал Путина на саммите в Китае

14:21

Украинцам обновили размер субсидий: для кого изменится сумма

14:02

С 1 сентября сотрудники ТЦК обязаны ходить с бодикамерами: как это будет работать

13:53

Жара отступает: синоптик назвала дату, когда резко упадет температура

13:41

Наталья Могилевская показала старшую дочь: "Нежная и прекрасная"

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
13:31

Гороскоп на завтра 2 сентября: Тельцам - недомолвка, Скорпионам - большая удача

13:31

Самолет Урсулы фон дер Ляйен совершил экстренную посадку из-за РФ - что произошло

13:16

Потап публично обматерил известную украинку - что произошло

13:14

Массированные удары РФ по Украине могут повториться: генерал спрогнозировал когда

Реклама
13:11

Звонок во время тревоги: кто из украинских звезд повел детей в школу в День знаний

12:57

Почему 2 сентября нельзя брать в руки острые предметы: какой церковный праздник

12:47

Только один человек может остановить Путина, и это не Трамп: Жданов назвал имя

12:42

Выдержат все: четыре знака зодиака с удивительным терпением

12:41

Кто представит Украину на Евровидении-2026: мнение участника ZiferblatВидео

12:35

Путин передал сигналы Европе и США через территорию Украины – СМИ

11:57

Украинцев призвали срочно закрыть окна и пить много воды - что произошло

11:49

В Киев впервые приехали лидеры фракций коалиции Германии: какая цель визита

11:48

"Уедет к отцу в Киев": у Лорак серьезные проблемы с дочерью из-за нового мужа

11:46

Как почистить микроволновку внутри содой и лимоном: работают ли популярные лайфхакиВидео

11:37

В Украине нашествие нового вредителя: 80% урожая под угрозой, как бороться с нимВидео

Реклама
11:31

Новый инструмент ВСУ на фронте: продвижение армии РФ сократилось на километры

11:14

Экс-президент Ющенко страстно заговорил о настоящей любви

11:05

Уничтожены вертолеты и судно РФ: в ГУР показали кадры массированного удара по КрымуВидео

10:55

Рыбак под Киевом поймал огромную рыбу: что это за краснокнижный трофей

10:45

Заставила неизлечимая болезнь: путинист Якубович пошел на крайние меры

10:44

Худшие дни: когда нельзя копать картошку в сентябреВидео

10:43

Китайский гороскоп на завтра 2 сентября: Козлам - беспокойство, Обезьянам - травмы

10:18

Оля Цибульская восхитила поклонников редкими кадрами с мужем

10:16

ССО провели дерзкую операцию в Крыму - удалось поразить "жирную" цель на аэродроме

10:06

Киев будут принуждать, а Москву - замирять: как Трамп будет заканчивать войну в Украине

09:53

Полиция нашла подозреваемого в убийстве Андрея Парубия: первые кадры задержания

09:47

Россияне раскритиковали Герасимова за ложь об успехах армии РФ на фронте - ISW

09:22

Будут привлекать ядерное оружие - в Беларуси начались военные учения ОДКБ

08:50

Разница двадцать два года: Алина Гросу показала редкий снимок с братом

08:49

Землю накроет почти 7-балльная магнитная буря: названа дата опасного шторма

08:26

Путин в Китае раскрыл свой "план окончания войны" и назвал циничную причину ее началаВидео

08:13

Карта Deep State онлайн за 1 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

07:37

В Германии убита юная украинка, подозреваемый - с психическим расстройством: детали

06:45

РФ атаковали дроны: вспыхнули пожары в районе НПЗ и электростанцииВидео

06:10

В память об Андрее Парубиемнение

Реклама
04:30

Сюрприз от судьбы: трех знаков зодиака ждет разрыв связей 1 сентября

03:32

Эксперты призвали не использовать кондиционер для одежды - в чем причина

02:30

В космосе найден таинственный межзвездный объект: есть ли опасность для Земли

01:36

Шаг к гарантиям безопасности: что будут обсуждать лидеры Европы в Париже на этой неделе

01:30

Жена Брюса Уиллиса прямолинейно ответила на хейт из-за его переезда

00:30

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан, он дал первые показания - Зеленский

00:13

Они не знают, что такое автосервис: топ-5 почти "вечных" дизельных двигателей

31 августа, воскресенье
23:56

Пришел с оружием ради расправы: жестокое убийство на глазах полицейского в Фастове

23:11

Европа может отправить войска в Украину: Фон дер Ляйен раскрыла детали плана

22:38

Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять