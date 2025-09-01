Украинцам обновили размер субсидий: для кого изменится сумма

Украинцев, которые получают субсидии, предупредили о важных изменениях.

Что сообщили в ПФУ:

Части украинцев пересчитали субсидии

С сентября размер субсидии для некоторых получателей уменьшится

С 1 сентября 2025 года некоторые украинцы будут получать увеличенные, или наоборот уменьшенные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Для части получателей, у которых доходы семьи изменились более чем на 50% в течение последних 6 месяцев, провели перерасчет льгот. Он традиционно происходит дважды в год - в марте и августе.

После августовского перерасчета субсидии будут начисляться украинцам автоматически, поэтому обращаться в органы ПФУ получателям нет необходимости.

"Таким образом, у домохозяйств, где произошло существенное снижение или рост доходов, назначенный размер субсидии увеличился или уменьшился в зависимости от изменения имущественного положения домохозяйства", - говорится в сообщении.

Кто может получить субсидию в Украине

В Украине поддержку от государства в виде льгот на оплату коммунальных услуг могут получить определенные категории населения. Скидки украинцам предоставляют в размере 25%, 50%, 75% или даже 100% в зависимости от статуса лица.

Сейчас наибольшее право на такие льготы имеют защитники Украины и социально уязвимые группы населения.

Субсидии в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинцы могут получить недополученные средства жилищной субсидии в связи со смертью получателя. На выплату может претендовать другой член домохозяйства, если сумма назначенной субсидии еще не была выплачена.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Украины внес изменения в Положение о порядке назначения жилищных субсидий. Многодетным семьям будет проще получить деньги.

Накануне стало известно, что расширить условия для получения субсидий могут, в частности, детским домам семейного типа; приемным семьям, в которых на воспитании находится хотя бы один ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки.

