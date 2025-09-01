Укр
Самолет Урсулы фон дер Ляйен совершил экстренную посадку из-за РФ - что произошло

Юрий Берендий
1 сентября 2025, 13:31
Самолет с Урсулой фон дер Ляйен из-за возможного российского вмешательства, был вынужден совершить посадку в болгарском Пловдиве по бумажным картам.
Самолет был вынужден сесть из-за российского вмешательства / Коллаж Главред, фото: УНИАН
Самолет был вынужден сесть из-за российского вмешательства / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале FT:

  • Самолеты главы Еврокомиссии был вынужден делать экстренную посадку из-за действия российского РЭБ
  • GPS перестал работать во всей зоне аэропорта

Самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен из-за сбоев GPS был вынужден приземлиться в аэропорту болгарского Пловдива, ориентируясь по бумажным картам. Об этом сообщает Financial Times, передает "Европейская правда".

Отмечается, что во время подлета борт остался без электронной навигации. По данным трех осведомленных чиновников, инцидент рассматривают как возможную операцию российского вмешательства.

Один из чиновников уточнил, что GPS перестал работать во всей зоне аэропорта. После часа кружения пилот принял решение сесть вручную, используя традиционные карты.

"Это было неоспоримое вмешательство", - добавил один из источников.

Болгарская служба управления воздушным движением в комментарии для Financial Times подтвердила инцидент, отметив, что подобные помехи нарушают точность сигнала GPS и могут создавать различные проблемы как для самолетов, так и для наземных систем.

"С февраля 2022 года наблюдается значительное увеличение случаев глушения (GPS) и, в последнее время, подделки сигналов", - говорится в заявлении.

Урсула фон дер Ляйен направлялась в Пловдив из Варшавы, чтобы встретиться с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковим и посетить завод по производству боеприпасов.

После мероприятий глава Еврокомиссии без осложнений покинула Пловдив тем же самолетом.

Как сообщает CNN, Еврокомиссия получила от болгарских властей информацию о подозрениях, что к инциденту может быть причастна Россия.

"Это еще больше укрепит нашу непоколебимую приверженность к усилению наших оборонных возможностей и поддержки Украины", - добавил представитель ЕК.

Какой может быть сценарий гибридной агрессии России против ЕС и НАТО - мнение эксперта

Как писал Главред, в Балтийских странах и Польше уже дислоцированы целые бригады, а вдоль всего восточного фланга НАТО присутствуют подразделения союзников. Хотя их сил недостаточно, чтобы полностью и гарантированно остановить возможное наступление России, их вполне хватает для того, чтобы удержать Кремль от попыток втянуться в войну со всем Альянсом. Об этом заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По его мнению, более вероятным сценарием является не прямое наступление через Сувалкский коридор или с территории Беларуси, а вариант гибридной агрессии, например, в Эстонии. В частности, в городе Нарва около 80% населения составляют выходцы из России - в основном этнические русские, а не просто русскоязычные. Хотя значительная их часть является лояльными гражданами Эстонии, Кремль может использовать этот фактор как повод, объявив их "русскоязычным населением", которое следует "защищать от эстонизации" или "ассимиляции". Как подчеркнул Горбач, в российской риторике возможны любые манипуляции.

"Поэтому гибридные попытки захватить или проникнуть "зелеными человечками" без российских шевронов на территорию Эстонии "с целью защиты", чтобы поднять какое-то пророссийское восстание - это возможно, и это может быть серьезной провокацией и тестированием, конечно, НАТО. Правительство Эстонии будет апеллировать к союзникам, а Дональд Трамп может не захотеть разбираться в ситуации. Как это уже было в случае с Украиной: мол, "сами виноваты, спровоцировали", - "Зачем они заставляли русских изучать эстонский язык?" и подобные нарративы. И это будет означать, что пятая статья не действует, а НАТО не функционально", - резюмирует он.

Самолет Урсулы фон дер Ляйен совершил экстренную посадку из-за РФ - что произошло
/ Инфографика: Главред

Гибридная война России против ЕС и НАТО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия вряд ли решится сделать НАТО своей следующей целью. Москва может атаковать Альянс лишь в том случае, если Запад непосредственно вступит в войну против нее в Украине. В то же время решение Владимира Путина относительно возможного нападения на другие страны постсоветского пространства, в частности Молдову, в значительной степени зависит от дальнейших шагов Североатлантического альянса. Об этом в своем материале для The Telegraph отметила аналитик по российской военной стратегии Ребекка Кофлер.

Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров с Эммануэлем Макроном в Тулоне заявил, что Кремль ведет системную кампанию против Германии. По его словам, Россия ежедневно атакует немецкую инфраструктуру и пытается манипулировать общественным мнением через социальные сети.

На этом фоне угроза для Европейского Союза со стороны России очевидна. Именно поэтому, как отметила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте, ЕС должен и в дальнейшем оказывать Украине всестороннюю поддержку.

Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

23:56

Пришел с оружием ради расправы: жестокое убийство на глазах полицейского в Фастове

23:11

Европа может отправить войска в Украину: Фон дер Ляйен раскрыла детали плана

22:38

Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"

